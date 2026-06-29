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Führerschein weg

Skandal: Trotz Alkofahrt darf Hofer weiter fliegen

Ein Mann im blauen Anzug lächelt zwei Personen in einem Gespräch freundlich an.
© APA/HANS KLAUS TECHT
Die Pilotenlizenz wird Norbert Hofer nicht entzogen
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Während die Alkoholfahrt die sofortige Verbannung von der Straße zur Folge hatte – Norbert Hofers Führerschein ist mindestens ein halbes Jahr lang weg – kann sich der ehemalige Verkehrsminister weiter hoch in luftige Höhen schwingen.

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Norbert Hofer sitzt am liebsten als Pilot im Cockpit. © TZOe Artner

Wie eine oe24-Anfrage bei der AustroControl ergeben hat, wird Hofer seinen Pilotenschein behalten – vorerst: "Privatpiloten-Lizenzen können auf Grundlage der anzuwendenden europäischen Bestimmungen im Zusammenhang mit Alkoholkonsum nur dann entzogen werden, wenn der Pilot dadurch direkt bei der Ausübung seiner Lizenzrechte beeinträchtigt ist. Eine Berücksichtigung darüberhinausgehender Umstände aus dem sonstigen Lebensbereich der Person ist nicht vorgesehen", heißt es.

Zusammenfassung: Auch wenn der Führerschein weg ist (bei einem Haartest möglicherweise sogar lebenslang), die BH Oberwart den Waffenschein von Hofer einziehen kann und ihm eine hohe Geldstrafe droht, kann er sich vorerst weiter mit dem Flugzeug fortbewegen.

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