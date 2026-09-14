Kein TV-Aus!
SO geht es jetzt bei den Geissens weiter
Wie "Bild" berichtet, haben die Geissens einen mehrjährigen Vertrag mit der Sendergruppe ProSiebenSat.1 unterschrieben. Damit soll die TV-Karriere der Familie auch nach dem Ende bei RTLZWEI weitergehen.
Auch interessant
Was genau beim neuen Sender geplant ist, wurde bislang nicht bekannt. Klar ist nur: Carmen, Robert sowie ihre Töchter Davina und Shania sollen auch künftig im Fernsehen zu sehen sein.
Nach 15 Jahren ist Schluss
Bei RTLZWEI endet die Zusammenarbeit mit der Familie nach 15 Jahren. Mit der 500. Folge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" geht eine lange TV-Ära zu Ende.
Ganz verschwinden die Geissens aber vorerst nicht von RTLZWEI. Der Sender zeigt weiterhin bereits produzierte und aktuell entstehende Folgen. Auch die bisherigen Episoden bleiben bei RTLZWEI und RTL+ verfügbar.
Für die Fans heißt es damit: Die Geissens bleiben dem Fernsehen erhalten – künftig offenbar nur unter einem anderen Senderdach.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden