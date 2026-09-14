oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Kein TV-Aus!

SO geht es jetzt bei den Geissens weiter

OR
von
© Getty Images
Nach 15 Jahren ist bei RTLZWEI Schluss für Carmen und Robert Geiss. Doch für die Kult-Millionäre bedeutet das TV-Aus offenbar keinen Abschied vom Fernsehen – die Familie soll bereits einen neuen Sender gefunden haben.
OE24 auf Google bevorzugen

Wie "Bild" berichtet, haben die Geissens einen mehrjährigen Vertrag mit der Sendergruppe ProSiebenSat.1 unterschrieben. Damit soll die TV-Karriere der Familie auch nach dem Ende bei RTLZWEI weitergehen.

Auch interessant

Öltanker fliegt nach Minen-Treffer in die Luft

Sammler kauft Asterix-Bild für Rekordsumme

Ist das der Spionage-Ventilator von Putin?

Was genau beim neuen Sender geplant ist, wurde bislang nicht bekannt. Klar ist nur: Carmen, Robert sowie ihre Töchter Davina und Shania sollen auch künftig im Fernsehen zu sehen sein.

Nach 15 Jahren ist Schluss

Bei RTLZWEI endet die Zusammenarbeit mit der Familie nach 15 Jahren. Mit der 500. Folge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" geht eine lange TV-Ära zu Ende.

Ganz verschwinden die Geissens aber vorerst nicht von RTLZWEI. Der Sender zeigt weiterhin bereits produzierte und aktuell entstehende Folgen. Auch die bisherigen Episoden bleiben bei RTLZWEI und RTL+ verfügbar.

Für die Fans heißt es damit: Die Geissens bleiben dem Fernsehen erhalten – künftig offenbar nur unter einem anderen Senderdach.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bushido-Hammer: Millionen-Erbe schon verteilt!

Kult-Designer Bob Mackie im Alter von 87 Jahren verstorben

Sicherheit von Harry und Meghan wird überprüft

Schlager-Schock! Kiewel und Kerner verlieren ihre Sendung

SO geht es jetzt bei den Geissens weiter

Panettiere-Tod: EINE verunreinigte Tablette hat sie getötet

50 Jahre Roncalli mit Wiener Klassikern

Die Geissens: TV-Aus nach 15 Jahren!

Wieder Herzprobleme! Heinz Hoenig im Krankenhaus

Dieser Promi-Sohn ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten