SO geht es jetzt bei den Geissens weiter

Nach 15 Jahren ist bei RTLZWEI Schluss für Carmen und Robert Geiss. Doch für die Kult-Millionäre bedeutet das TV-Aus offenbar keinen Abschied vom Fernsehen – die Familie soll bereits einen neuen Sender gefunden haben.

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Wie "Bild" berichtet, haben die Geissens einen mehrjährigen Vertrag mit der Sendergruppe ProSiebenSat.1 unterschrieben. Damit soll die TV-Karriere der Familie auch nach dem Ende bei RTLZWEI weitergehen.

Was genau beim neuen Sender geplant ist, wurde bislang nicht bekannt. Klar ist nur: Carmen, Robert sowie ihre Töchter Davina und Shania sollen auch künftig im Fernsehen zu sehen sein.

Nach 15 Jahren ist Schluss

Bei RTLZWEI endet die Zusammenarbeit mit der Familie nach 15 Jahren. Mit der 500. Folge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" geht eine lange TV-Ära zu Ende.

Ganz verschwinden die Geissens aber vorerst nicht von RTLZWEI. Der Sender zeigt weiterhin bereits produzierte und aktuell entstehende Folgen. Auch die bisherigen Episoden bleiben bei RTLZWEI und RTL+ verfügbar.

Für die Fans heißt es damit: Die Geissens bleiben dem Fernsehen erhalten – künftig offenbar nur unter einem anderen Senderdach.