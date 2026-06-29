Spanien-Star droht WM-Aus vor ÖFB-Kracher

Die Verletzungssorgen von Spanien werden offenbar noch schlimmer. Nun droht Flügelstar Nico Williams das Aus für das Sechzehntelfinale gegen Österreich.

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Der amtierende Europameister wird derzeit von Verletzungssorgen geplagt. Vor dem K.o.-Spiel gegen Österreich droht nun EM-Held Nico Williams auszufallen.

Der 23-Jährige musste beim letzten Gruppenspiel gegen Uruguay (1:0 für Spanien) nach einem Foulspiel von Nicolas de la Cruz offenbar schwer verletzt raus. Williams humpelte sichtbar auf seinem rechten Bein.

Foul "aus Frustration, Unzufriedenheit und Traurigkeit"

Auf seinem Instagram-Account schrieb der Atletico-Bilbao-Star enttäuscht: "Heute ist einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich habe mich nach einem sehr schwierigen Jahr erneut verletzt." Zudem warf er seinem Gegenspieler vor, dass er "aus Frustration, Unzufriedenheit und Traurigkeit" gehandelt zu haben. Das Vergehen hätte "vermieden werden können, da die Aktion völlig unnötig war. Aber auch das wird mich nicht aufhalten", so Williams.

Bisher äußerte sich der spanische Verband noch nicht zur Schwere der Verletzung und ob Williams für das Spiel gegen Österreich ausfallen wird. Der Offensivspieler litt in der vergangenen Saison monatelang an Leisten- und Oberschenkelbeschwerden und wurde erst kurz vor WM-Start fit.

Nationalcoach Luis de la Fuente gab sich trotz der Verletzungssorgen zuversichtlich und hofft auf eine schnelle Genesung seines Stars: "Er verspürt leichte Beschwerden, das könnte an einer Überlastung liegen. Wir müssen die Testergebnisse abwarten."

Lamine Yamal noch nicht bei 100 Prozent

Den Iberern gehen langsam die Flügelspieler aus. Barca-Youngstar Lamine Yamal ist noch nicht bei 100 Prozent. Zusätzlich verletzte sich gegen Uruguay auch noch Yeremy Pino schwer und fällt für die restliche WM aus. De la Fuente betonte: "Wenn wir ohne Flügelspieler spielen müssen, werden wir das tun, an der Grundidee wird sich nichts ändern."