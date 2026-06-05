Stau-Chaos nach Lkw-Brand im Gleinalmtunnel

Ein Lkw hat Freitagfrüh auf der Pyhrnautobahn (A9) im Gleinalmtunnel in der Steiermark Feuer gefangen.

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Wie die Autobahngesellschaft Asfinag mitteilte, hatte der Lenker gegen 5.30 Uhr in der Röhre Richtung Spielfeld in einer Pannenbucht angehalten, wo das Schwerfahrzeug dann brannte. Einsatzkräfte brachten die Flammen rasch unter Kontrolle, und verletzt wurde niemand, doch die starke Rauchentwicklung machte eine Sperre nötig.

Laut Asfinag wurden vorsorglich beide Röhren gesperrt. Der Verkehr, der an diesem Wochenende wegen vieler Urlauber besonders dicht ausfällt, wird auf die Brucker Schnellstraße (S35) umgeleitet. Expertinnen und Experten werden sich möglichst bald ein Bild von den entstandenen Schäden machen, hieß es in einer Aussendung.