oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

ASFINAG sperrt

Stau-Wochenende auf der A4

Luftbild des Verkehrsknoten Schwechat mit Autobahnen und Kreisverkehren unter bewölktem Himmel.
© Asfinag
Schon wieder. Ab heute, Freitag, 22 Uhr, verwandelt sich die A4 zwischen Simmeringer Haide und Knoten Schwechat in Fahrtrichtung Ungarn in eine einspurige Geduldsprobe – und das ausgerechnet zum Wochenendstart. Bis Montag, 24. August, 5 Uhr früh, heißt es für Autofahrer: durchbeißen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die ASFINAG setzt ihre Fahrbahnsanierung im Zuge der Generalerneuerung der A4 fort – Zufahrt Flughafen, Schwechat und Ungarn wird zur Zerreißprobe. Ganze drei Tage lang nur ein Fahrstreifen, während sich der Verkehr durch den Nadelöhr-Engpass quälen muss. "Der Zeitpunkt der Maßnahme wurde extra noch in die Ferienzeit mit entsprechend weniger Verkehrsaufkommen gelegt", beschwichtigt Andreas Steindl von der ASFINAG – als würde das die Betroffenen trösten, die trotzdem im Stau stehen.

Nachtsperre. Als wäre die Einspurigkeit nicht genug, legt die ASFINAG in der Nacht auf Samstag noch nach: Für die Versetzung der Baustellenabsicherung wird der Verkehr gleich zweimal komplett gestoppt – von 0 bis 0.15 Uhr und von 0.30 bis 0.45 Uhr. Wer also spätnachts unterwegs ist, steht nicht nur im Stau, sondern kommt phasenweise überhaupt nicht mehr vom Fleck.

Der einzige Trost: Die S1 Wiener Außenring-Schnellstraße als Ausweichroute. Doch wer schon einmal auf der S1 im Ferienverkehr stand, weiß, dass das kaum echte Erleichterung bringt.

Fazit: Wieder ein Wochenende, an dem Pendler, Flughafen-Fahrer und Ungarn-Reisende zusammen die Zähne zusammenbeißen müssen – Zeitpuffer einplanen ist diesmal keine Empfehlung, sondern Pflicht.

Auch interessant

Legionellen-Ausbruch in Linz: So erfolgt die Ansteckung und das sind die Warnzeichen

Bahntest bringt Politik in Zugzwang

VP-Landesrätin will Polizei-Top-Job UND im Amt bleiben

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Walter-Borjans will Amt als SPD-Chef abgeben

Helden im Regenchaos: 400-mal im Einsatz

Grünes Licht: LASK erhält die Bundesliga-Lizenz

Bahntest bringt Politik in Zugzwang

Stau-Wochenende auf der A4

Cathy Lugner: Oben ohne auf Detox-Kur

Frequency: 383-mal versorgt, null Drama

Capri will Touristensteuer einführen

Ständer sticht Retz aus

'Nicht faul': Influencerin spricht jetzt über Jammer-Video