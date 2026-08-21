Stau-Wochenende auf der A4

Schon wieder. Ab heute, Freitag, 22 Uhr, verwandelt sich die A4 zwischen Simmeringer Haide und Knoten Schwechat in Fahrtrichtung Ungarn in eine einspurige Geduldsprobe – und das ausgerechnet zum Wochenendstart. Bis Montag, 24. August, 5 Uhr früh, heißt es für Autofahrer: durchbeißen.

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Die ASFINAG setzt ihre Fahrbahnsanierung im Zuge der Generalerneuerung der A4 fort – Zufahrt Flughafen, Schwechat und Ungarn wird zur Zerreißprobe. Ganze drei Tage lang nur ein Fahrstreifen, während sich der Verkehr durch den Nadelöhr-Engpass quälen muss. "Der Zeitpunkt der Maßnahme wurde extra noch in die Ferienzeit mit entsprechend weniger Verkehrsaufkommen gelegt", beschwichtigt Andreas Steindl von der ASFINAG – als würde das die Betroffenen trösten, die trotzdem im Stau stehen.

Nachtsperre. Als wäre die Einspurigkeit nicht genug, legt die ASFINAG in der Nacht auf Samstag noch nach: Für die Versetzung der Baustellenabsicherung wird der Verkehr gleich zweimal komplett gestoppt – von 0 bis 0.15 Uhr und von 0.30 bis 0.45 Uhr. Wer also spätnachts unterwegs ist, steht nicht nur im Stau, sondern kommt phasenweise überhaupt nicht mehr vom Fleck.

Der einzige Trost: Die S1 Wiener Außenring-Schnellstraße als Ausweichroute. Doch wer schon einmal auf der S1 im Ferienverkehr stand, weiß, dass das kaum echte Erleichterung bringt.

Fazit: Wieder ein Wochenende, an dem Pendler, Flughafen-Fahrer und Ungarn-Reisende zusammen die Zähne zusammenbeißen müssen – Zeitpuffer einplanen ist diesmal keine Empfehlung, sondern Pflicht.