Taskforce der Regierung tagt ohne einen Minister

Berater Peter Vorhofer wird am Nachmittag informieren

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Die Hitzewelle ebbt zwar langsam ab, die Folgen sind aber enorm. Am Donnerstagnachmittag tritt deshalb die sogenannte Hitze-Taskforce zusammen. Allerdings: Die Teilnahme von Ministerinnen und Ministern ist nicht geplant, Beschlüsse sind deshalb eher nicht zu erwarten. Leiten wird die Sitzung offenbar der Regierungsberater für Krisenvorsorge Peter Vorhofer, der am Nachmittag auch die Medien informiert.

Beurteilung, aber wohl keine Beschlüsse

In der Sitzung werde eine umfassende Beurteilung der Lage im Zusammenhang mit der aktuellen Hitzewelle in Österreich und Europa stattfinden, hieß es aus dem Kanzleramt. "Die Beurteilung findet unter Beteiligung aller Ressorts aus gesamtstaatlicher Sicht statt, um alle Aspekte des Themas zu inkludieren."

Versorgungssicherheit ist gegeben

Peter Vorhofer zu oe24: "Die Klimaveränderung ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Die Belastung durch die aktuelle Hitzewelle ist in ganz Europa zu spüren, gewisse Teile unserer Gesellschaft sind besonders betroffen und hier muss geholfen werden, wo es möglich ist. Ich möchte aber betonen, dass die Lage aus gesamtstaatlicher Sicht stabil ist. Die Versorgungssicherheit ist in allen wichtigen Bereichen aktuell weiterhin gegeben."