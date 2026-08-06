NÖ am Wochenende: AKW-Rave, Kultur & Kinder-Musical

Für alle Gelangweilten: Das erste Augustwochenende lockt in Niederösterreich mit einem überaus dichten Kultur- Party- und Kinderprogrammen.

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In Grafenegg gastiert am 7. August die Austria 3-Band "Wir4", gefolgt von "Klassik trifft Venezuela" und dem Ensemble Philharmonix am Samstag. Das Stift Melk lädt am selben Tag zur "Gartensommernacht", ehe dort am Sonntag eine "Klangbrücke" zwischen Klassik und Jazz geschlagen wird.

Beim Kultursommer Semmering begeistern am 7. August Axel Zwingenberger sowie Cornelius Obonya mit seinem Jandl-Programm "Ottos Mops trotzt nach einer Sintflut". Weitere Highlights sind das "Zeitkunstfestival" in Schrattenthal am selben Tag, "Stars in Gars – Unterreiner & Friends" auf der Burg Gars am 8. August, musikalische Festkonzerte in Baden, auch am Samstag, das Haydn-Geburtshaus Rohrau und das kostenlose SCS-Open-Air in Vösendorf mit Alexander Eder und Ella Stern am 7. August.

Wilde Festivals und Raves

Elektronisch wird es am Samstag, 8. August, im AKW Zwentendorf: 15.000 internationale Gäste feiern beim Shutdown Festival ihre Leidenschaft für harte Beats jenseits der 150 BPM. Parallel dazu zelebriert der "Schwefel Rave" auf der Trabrennbahn Baden sein fünfjähriges Jubiläum. Das Open-Air punktet mit treibenden Beats, einem neuen Bühnenkonzept und anschließenden Aftershow-Partys.

Kindermusical

Familien kommen in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern auf ihre Kosten: Intendant Werner Auer inszeniert dort den Kindermusical-Sommer mit einem neuen Abenteuer von "Ritter Rost". Weil auf der Eisernen Burg urplötzlich alle Schrauben und Nieten fehlen, jagen der Blechritter, das Burgfräulein Bö und Drache Koks dem mysteriösen Schrotthändler Schredder quer durch den Fabelwesenwald hinterher.