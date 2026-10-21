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Pete statt Phoenix

Tierischer Ärger bei Glasner-Ex

SR
von
Weißkopfseeadler sitzt auf Hand von Mensch.
© Corbis via Getty Images
Wie die BBC berichtet, soll Weißkopfseeadler Phoenix in die Pension geschickt werden. Sein Ersatz steht schon parat.
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Ob beim FA-Cup-Sieg, dem Community-Shield-Erfolg oder dem Triumph in der Conference League – das lebende Maskottchen von Crystal Palace "Phoenix" war hautnah dabei. Doch nun droht der jahrelangen Erfolgsbeziehung beim Ex-Klub von Trainer Oliver Glasner ein abruptes Ende.

Tierschutzorganisation Peta macht mobil

Die Tierschutzorganisation Peta fordert den Premier-League-Klub auf, seinen Weißkopfseeadler mit sofortiger Wirkung aus dem Selhurst Park abzuziehen. Ein "helles Stadion voller ungestümer Fans ist kein Platz für Tiere", heißt es in einem Brief an die Klubspitze. Laut Peta geraten Vögel in solchen Umgebungen in Panik, was zu Frustration, Stress und Verletzungen führen könne.

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Mensch in Kostüm mit Fahne.
Pete the Eagle heizt den Fans ein. © PA Images via Getty Images

Die Londoner – seit den 1970ern als "Eagles" bekannt – setzen seit 2010 auf einen echten Adler an Spieltagen. Peta verweist jedoch auf Vorfälle mit verletzten Tieren und plädiert dafür, künftig nur noch auf menschliche Maskottchen wie Pete the Eagle zu setzen.

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