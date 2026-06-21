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Emotionales Remis

Tränen & Kabinenparty mit dem König nach historischem Curaçao-Coup

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Ein Fußballspieler und ein Trainer umarmen sich jubelnd auf dem Spielfeld nach dem Spiel.
© Getty Images
Curaçao feiert den ersten Punkt bei einer Weltmeisterschaft beinahe so ausgelassen und emotional wie einen WM-Titel.
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Sie haben es tatsächlich geschafft. Curaçao holt als kleinster Staat, der jemals bei einer WM teilgenommen hat, sensationell einen Punkt. Gegen Ecuador wird das 0:0 nach dem Schlusspfiff fast schon gefeiert wie ein WM-Titel.

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Nach der 7:1-Niederlage gegen Deutschland feierten die Einwohner auf der 444 Quadratkilometer großen Karibikinsel, die ein autonomes Land des Königreichs der Niederlande ist, schon den ersten WM-Treffer. Maria, eine Einwohnerin Curaçaos, meinte damals im deutschen Fernsehen, dass sich dieses eine Tor für das Land schon wie ein Sieg angefühlt habe.

Nun gab es die nächste Steigerung und die Feier auf der 158.000-Einwohner-Insel; sie lagen sich nach dem Punkt ebenso in den Armen wie die Fans im Stadion und die royale Delegation rund um König Willem-Alexander und Königin Maxima, der zuvor noch den 5:1-Sieg der Niederlande gegen Schweden in Houston verfolgte. Anders als in Texas ließ es sich der König dann auch nicht nehmen den Karibik-Kickern in der Kabine zu gratulieren und mit ihnen zu feiern.

KANSAS CITY, MISSOURI - JUNE 20: King Willem-Alexander of the Netherlands interacts with Eloy Room #1 of Curacao and his teammates in the dressing room after the 0-0 draw during the FIFA World Cup 2026 Group E match between Ecuador and Curacao at Kansas City Stadium on June 20, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
© FIFA via Getty Images
(From L) King Willem-Alexander of the Netherlands, Queen Maxima the Netherlands Maxima, and Princess Ariane of the Netherlands attend the 2026 World Cup Group F football match between the Netherlands and Sweden at the Houston Stadium in Houston on June 20, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
© APA/AFP/PAUL ELLIS

"Besondere WM"

Bei beiden Stadionbesuchen trug das Königspaar jeweils die Farben ihrer Nationalteams: In Houston Orange, im rund 1.200 Kilometer entfernten Kansas City Blau. "Es ist eine sehr besondere WM, weil wir sowohl die Niederlande als auch Curacao dabei haben", sagte Willem-Alexander dem Sender RTL. "Wir haben also doppelt so viele Teams, denen wir zujubeln können." Er hoffe "natürlich, dass beide sehr weit kommen". Zumindest die Niederlande machten durch den hohen Sieg in Houston einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde, und auch Curacao besitzt noch Chancen.

KANSAS CITY, UNITED STATES - JUNE 20: Players and head coach Dick Advocaat of Curacao celebrate after the 2026 FIFA World Cup First Stage Group E match between Ecuador and Curacao at Arrowhead Stadium (Kansas City Stadium) in Kansas City, Missouri, United States on June 20, 2026. (Photo by Hakan Akgun/Anadolu via Getty Images)
© Anadolu via Getty Images
KANSAS CITY, MISSOURI - JUNE 20: Leandro Bacuna #10 of Curacao interacts with fans after the 0-0 draw during the FIFA World Cup 2026 Group E match between Ecuador and Curacao at Kansas City Stadium on June 20, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images)
© FIFA via Getty Images
KANSAS CITY, MISSOURI - JUNE 20: Juninho Bacuna #7 of Curacao reacts with teammates in the dressing room after the 0-0 draw during the FIFA World Cup 2026 Group E match between Ecuador and Curacao at Kansas City Stadium on June 20, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
© FIFA via Getty Images

Doch auch auf dem Platz waren die Emotionen sichtbar. Cheftrainer Dick Advocaat, der kurz vor der WM für kurze Zeit seinen Rücktritt erklärt hatte, brach in Tränen aus und herzte seine Helden. Die Spieler liefen zu den mitgereisten Fans und feierten den historischen Coup gemeinsam.

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