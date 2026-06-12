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Trump plant neuen NATO-Hammer

© The Washington Post via Getty Im
Laut "New-York-Times"-Bericht sollen auch alle acht Luftbetankungsmaschinen aus Europa abgezogen werden
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Die USA planen einem Zeitungsbericht zufolge, die Zahl der Flugzeuge und Kriegsschiffe, die sie für NATO-Einsätze in Europa zur Verfügung stellen, um ein Drittel zu reduzieren. Dies berichtete die "New York Times" am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf zwei hochrangige europäische Insider. Die NATO und das US-Verteidigungsministerium reagierten zunächst nicht auf Anfragen zur Stellungnahme.

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Der US-Plan sieht dem Bericht zufolge vor, die Zahl der F-16- und F-15E-Kampfflugzeuge von rund 150 auf 100 zu senken, die Zahl der Seeaufklärungsflugzeuge von 26 auf 15 zu senken und alle acht Luftbetankungsflugzeuge abzuziehen, die Europa bisher zur Verfügung standen. Damit würde die Fähigkeit der NATO für Angriffe auf weiter entfernte Ziele und Überwachungsaufgaben eingeschränkt.

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