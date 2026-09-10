Trump verspricht jedem US-Bürger 5000 Dollar

Fünftausend Dollar für jeden Erwachsenen - aber nur, wenn die Republikaner Haus und Senat halten: So wirbt Donald Trump in Dallas um Stimmen, 55 Tage vor den Midterms. Das Geld darf nur in den USA ausgegeben werden. "Nicht in Kanada, nicht in China, nicht in Deutschland", sagt der US-Präsident. Die Menge im American Airlines Center war begeistert.

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Der Parteitag ist eine Premiere: erstmals ein nationaler GOP-Kongress mitten in der Amtszeit, ohne Nominierung. Intern heißt das Spektakel "Trumpapalooza". Ein Foto mit dem Präsidenten kostet 88.600 Dollar, ein Platz am runden Tisch: 250.000.



Mehrere Kandidaten aus umkämpften Bezirken bleiben fern. Zu viel Trump, zu wenig moderate Wähler. Der Iran-Krieg und teure Zölle haben seine Umfragewerte gedrückt. Trotzdem stellt er sich ins Zentrum: Verlieren die Republikaner, warnt er, dann sind die Steuersenkungen, die Sicherheit weg. Die Demokraten nennt Trump "gefährlich, radikal und seltsam".

Teures Geschenk

Dann das teure Versprechen für 240 Millionen erwachsene Bürger: 5000 Dollar bei einem Wahlsieg der Republikaner - das würde mehr als eine Billion Dollar kosten.



Trump spricht in Dallas auch von wirtschaftlicher Stärke und Zöllen, einen konkreten Plan für die Zukunft präsentiert er nicht. Schon 2025 hatte er eine "Tariff Dividend" von mindestens 2000 Dollar angekündigt, allerdings kam die dann nicht. An US-Soldaten ging damals eine "Warrior Dividend" von 1776 Dollar. Ob Zahlungen, die an den Wahlsieg einer Partei gebunden sind, überhaupt legal wären, ist offen.