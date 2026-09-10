Nicht billig:
Apple stellt faltbares iPhone für 2299 Euro vor
Innen 7,6 Zoll, 50 Prozent mehr Fläche als das neue Pro Max, außen 5,4 Zoll, der Rahmen aus Titan, die Frontkamera unter dem Display, Touch ID im Seitenknopf. Und: Face ID ist weg. Kein Teleobjektiv, dafür zwei 48-Megapixel-Kameras. Der Chip: derselbe A20 Pro wie im iPhone 18 Pro – das kostet in den USA 800 Dollar weniger. Videolaufzeit: 31 Stunden innen, 44 Stunden außen. Nur eSIM. Die Farben: Sternenweiß und Nachthimmel. Apple Pencil kommt später.
Vorbestellung ab 16. Oktober möglich
John Ternus teilt gegen Samsung & Co. aus: Bisherige Falt-Phones fühlten sich an "wie zwei Telefone, die unbeholfen aneinandergeklebt wurden". Filme zwischen schwarzen Balken. Apples Wette: gleiches Seitenverhältnis innen und außen, flaches Scharnier, kaum spürbarer Falz.
In den USA startet das Duo bei 1999 Dollar – der Preis ist unter dem, was Analysten erwartet hatten, trotz explodierter Chippreise. In Deutschland: 2299 Euro für 256 Gigabyte. Mit 2 Terabyte: 3799 Euro. In Österreich sogar 2319 Euro. Samsungs Galaxy Z Fold 8 beginnt bei 1999 Euro. Vorbestellung: ab 16. Oktober. Verkauf: 23. Oktober.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden