Frau in Supermarkt erstochen

Schreie an der Kasse – dann ist eine Frau tot: Am Mittwochnachmittag sticht ein Mann in einer Lidl-Filiale in Ratzeburg (Schleswig-Holstein) auf eine Kundin ein. Sie stirbt noch am Tatort. Der Täter liegt verletzt in einem Spital in Lübeck.

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Der erste Notruf geht gegen 15.40 Uhr ein: Etwa 20 Kunden sind im Markt in der Bahnhofsallee. Polizei und Feuerwehr rücken mit Großaufgebot an, sperren Supermarkt und Parkplatz weiträumig ab. Seelsorger betreuen die Zeugen.



Die Ermittler sichern nach der Bluttat die Spuren. Identitäten und Motiv bleiben vorerst offen.



Zwei Bauarbeiter sahen die Tat und griffen ein: Mit Flaschen gingen sie auf den Angreifer los, bringen ihn zu Boden und fixieren ihn. Dabei wurde der Messertäter schwer verletzt. Trotz des mutigen Eingreifens kam für die Frau jede Hilfe zu spät. Ein Helfer sagte den "Lübecker Nachrichten", er habe den Eindruck, Täter und Opfer hätten sich gekannt. Die Polizei nennt dazu keine Details.

Nur Stunden zuvor starb in Freiburg ein 74-Jähriger nach einem Messerangriff vor einem Gemeindezentrum. Die Polizei nahm einen 30-jährigen deutschen Staatsbürger fest. Und bereits am Sonntag war es in Freiburg zu einem Messerangriff auf einen 29-Jährigen gekommen, der dabei schwer verletzt wurde. Der Täter wurde nicht gefasst. Die Polizei prüfte einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Angriffen.