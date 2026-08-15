500 Euro Strafe
Urlaubsort verhängt Ausgangssperre für Kinder
Italien. Familien, die derzeit im italienischen Küstenort Praia a Mare (Kalabrien, Riviera dei Cedri) Urlaub machen, müssen nachts auf die Uhr achten: Für Kinder unter 14 Jahren gilt vorerst bis zum 31. August eine nächtliche Ausgangssperre.
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Strenge Anordnung des Bürgermeisters
Wie der regionale Sender "Reggio TV" berichtet, verbietet eine Verordnung von Bürgermeister Antonino De Lorenzo unbeaufsichtigten Minderjährigen den Aufenthalt im Freien zwischen 1 Uhr und 6.30 Uhr morgens. Bei Verstößen drohen Eltern und Aufsichtspersonen unter Berufung auf die gesetzliche Aufsichtspflicht Bußgelder zwischen 25 und 500 Euro.
Reaktion auf Vandalismus und Ruhestörung
Der Entscheidung gingen Ermittlungen der örtlichen Polizei im Gebiet von Cosenza voraus. Dort hatten nächtliche Gruppen "sehr junger Menschen" wiederholt Anwohner und Touristen belästigt, Müll hinterlassen sowie öffentliches Mobiliar, Denkmäler und Grünflächen beschädigt, heiß es in dem "Reggio TV"-Bericht.
Laut Bürgermeister De Lorenzo soll die Regelung keineswegs die Freiheit einschränken, sondern vielmehr die Sicherheit der Kinder gewährleisten und Eltern an ihre Verantwortung erinnern.
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