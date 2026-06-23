Dämpfer für Trump
US-Senat für Ende der US-Angriffe auf den Iran
Der von den Republikanern dominierte US-Senat billigt einen Gesetzentwurf zur Beendigung der US-Militäraktionen gegen den Iran.
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Der Senat stimmte mit 50 zu 48 Stimmen für die Resolution, die Anfang Juni bereits vom Repräsentantenhaus verabschiedet worden war. Es ist zunächst aber unklar, ob es sich mehr um einen symbolischen Akt handelt, da die Regierung von Präsident Donald Trump derzeit über ein Friedensabkommen mit dem Iran verhandelt.
Unpopulärer Iran-Krieg
Das Ergebnis spiegelt aber die wachsenden Sorgen wider, die es selbst unter einigen Republikanern aus Trumps Lager hinsichtlich des unpopulären Iran-Kriegs gibt.
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