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Ab September

Spotify: Diese Änderung betrifft ALLE

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Ab 1. September 2026 können sich Nutzer nicht mehr mit ihrem Benutzernamen einloggen.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Musikstreaming-Dienst setzt künftig auf die Anmeldung per E-Mail-Adresse. Alternativ bleiben auch Logins über Google, Apple oder Facebook sowie die Anmeldung per Telefonnummer möglich.

Für viele Nutzer ändert sich dadurch nichts. Handlungsbedarf besteht jedoch für jene, die ihr Konto bereits seit vielen Jahren verwenden oder deren hinterlegte E-Mail-Adresse nicht mehr aktuell ist.

Jetzt Konto überprüfen

Spotify empfiehlt Nutzern, ihre persönlichen Daten rechtzeitig zu kontrollieren. Die hinterlegte E-Mail-Adresse kann im Benutzerkonto unter den persönlichen Informationen eingesehen und geändert werden.

Wer bisher überhaupt keine E-Mail-Adresse gespeichert hat, sollte diese möglichst rasch ergänzen.

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Wer betroffen ist

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Probleme drohen laut Spotify vor allem Nutzern, die weder eine gültige E-Mail-Adresse noch eine alternative Anmeldemethode hinterlegt haben.

Ab September könnte in diesen Fällen der Zugriff auf das eigene Konto nicht mehr möglich sein.

Millionen Nutzer betroffen

Mit der Umstellung will Spotify den Login-Prozess vereinfachen und vereinheitlichen. Nutzer sollten dennoch rechtzeitig prüfen, ob ihre Kontodaten aktuell sind. Wer jetzt wenige Minuten investiert, erspart sich später möglicherweise viel Ärger beim Einloggen.

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