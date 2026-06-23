Urlaubs-Schock
Diese neue Regel betrifft alle Kroatien-Touristen
Hintergrund für die Verschärfungen im beliebten Urlaubsland sind immer wiederkehrende Konflikte rund um Lärm, Müll und Randale in den Sommernächten. Um für mehr Ruhe zu sorgen und exzessives Verhalten einzudämmen, hat die Politik nun reagiert.
Den einzelnen Kommunen wird ein deutlich schärferes Instrument an die Hand gegeben, mit dem sie das lokale Nachtleben viel stärker regulieren und kontrollieren können als bisher.
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Probleme bei der Einkaufsplanung
Für Reisende aus Österreich kann dieses neue Gesetz je nach Urlaubsort ganz konkrete Folgen im Alltag haben. Besonders bei der Planung von Einkäufen für die Ferienwohnung, das Apartment oder für das eigene Boot müssen Touristen künftig umdenken.
Weil die Kommunen eigenständig entscheiden, können die lokalen Regeln je nach Urlaubsort stark voneinander abweichen. Gastronomie-Angebote werden dabei zudem anders behandelt als normale Verkaufsstellen.
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