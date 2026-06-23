TV
E-Paper
Welt

Urlaubs-Schock

Diese neue Regel betrifft alle Kroatien-Touristen

© Getty Images
In Kroatien wird der Abend für Urlauber ab sofort deutlich strenger geregelt. Wegen anhaltender Probleme im Nachtleben beliebter Ferienorte führt die Politik jetzt eine neue Knallhart-Regel ein.
OE24 auf Google bevorzugen

Hintergrund für die Verschärfungen im beliebten Urlaubsland sind immer wiederkehrende Konflikte rund um Lärm, Müll und Randale in den Sommernächten. Um für mehr Ruhe zu sorgen und exzessives Verhalten einzudämmen, hat die Politik nun reagiert.

Den einzelnen Kommunen wird ein deutlich schärferes Instrument an die Hand gegeben, mit dem sie das lokale Nachtleben viel stärker regulieren und kontrollieren können als bisher.

Auch interessant

Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

Bauernregel: „Regnet‘s am Johannistag, so regnet es noch..."

WM-Hammer: Bei Platz 2 droht uns Spanien

Probleme bei der Einkaufsplanung

Für Reisende aus Österreich kann dieses neue Gesetz je nach Urlaubsort ganz konkrete Folgen im Alltag haben. Besonders bei der Planung von Einkäufen für die Ferienwohnung, das Apartment oder für das eigene Boot müssen Touristen künftig umdenken.

© Getty Images

Weil die Kommunen eigenständig entscheiden, können die lokalen Regeln je nach Urlaubsort stark voneinander abweichen. Gastronomie-Angebote werden dabei zudem anders behandelt als normale Verkaufsstellen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nächster Wal verirrt sich in Ostsee

Hitze: 19 Schüler aus Österreich in Lignano kollabiert

"Hitze-Glocke"! Alarm-Stufe Rot in Europa

Trump-Eklat: Italien-Minister platzt der Kragen

Diese neue Regel betrifft alle Kroatien-Touristen

Iran fordert Kontrolle von Hormuz-Straße

Trump droht NATO-Partnern

Hier eskaliert ein Polizei-Einsatz in England völlig

Frau wollte Pflegekind gegen Affen tauschen

Spotify: Diese Änderung betrifft ALLE