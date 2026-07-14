Vater misshandelte Sohn (12) mit Kabel und Gurt

Als der 17-jährige Bruder dazwischen ging, soll der Syrer auch auf diesen eingeprügelt haben.

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Ein 42-jähriger Syrer soll in der Nacht seinen 12-jährigen Sohn schwer misshandelt haben. Laut Ermittlungen wollte der Vater den Buben bestrafen, weil dieser ein von ihm ausgesprochenes Verbot missachtet haben soll. Dabei soll der Mann mit einem Kabel und einem Ledergürtel auf das Kind eingeschlagen und ihm zudem mit dem Umbringen gedroht haben.

Auch älterer Bruder wurde attackiert

Als der 17-jährige Bruder eingreifen und den Angriff stoppen wollte, soll auch er vom Vater geschlagen worden sein. Alarmierte Polizeibeamte trafen den 42-Jährigen noch in der Wohnung an und nahmen ihn sofort fest. Gegen den syrischen Staatsangehörigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Verdacht auf jahrelange Gewalt

Im Zuge der Ermittlungen entstand der Verdacht, dass der Mann seine Kinder bereits über mehrere Jahre hinweg wiederholt körperlich misshandelt haben soll. Der 12-Jährige erlitt zahlreiche Hämatome und Einblutungen am gesamten Körper. Die weiteren Ermittlungen laufen.