Chronik
TV
E-Paper
Österreich

Zahlreiche Hämatome

Vater misshandelte Sohn (12) mit Kabel und Gurt

Der Junge soll von seinem eigenen Vater schwer misshandelt worden sein. (Symbolbild)
© epa
Als der 17-jährige Bruder dazwischen ging, soll der Syrer auch auf diesen eingeprügelt haben.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein 42-jähriger Syrer soll in der Nacht seinen 12-jährigen Sohn schwer misshandelt haben. Laut Ermittlungen wollte der Vater den Buben bestrafen, weil dieser ein von ihm ausgesprochenes Verbot missachtet haben soll. Dabei soll der Mann mit einem Kabel und einem Ledergürtel auf das Kind eingeschlagen und ihm zudem mit dem Umbringen gedroht haben.

Auch älterer Bruder wurde attackiert

Als der 17-jährige Bruder eingreifen und den Angriff stoppen wollte, soll auch er vom Vater geschlagen worden sein. Alarmierte Polizeibeamte trafen den 42-Jährigen noch in der Wohnung an und nahmen ihn sofort fest. Gegen den syrischen Staatsangehörigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Auch interessant

3 neue Trend-Drinks für den Sommer: Welcher passt zu Ihnen?

Engländer toben: "Messis Lieblingsschiri" pfeift Halbfinal-Hit

Nach Lungentransplantation: Mette-Marit wieder zu Hause

Verdacht auf jahrelange Gewalt

Im Zuge der Ermittlungen entstand der Verdacht, dass der Mann seine Kinder bereits über mehrere Jahre hinweg wiederholt körperlich misshandelt haben soll. Der 12-Jährige erlitt zahlreiche Hämatome und Einblutungen am gesamten Körper. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Rätsel um tote Antilope: Doch kein Abschuss?

Vater misshandelte Sohn (12) mit Kabel und Gurt

Nach Bade-Unfall: 49-Jähriger gestorben

Nach Messer-Attacke: Was jetzt mit dem Zwölfjährigen passiert

Termin-Chaos adé? Das kann die neue OP-Plattform

Wiener (45) nach Hochhausbrand im Krankenhaus

Der große Überblick: Hier droht am Wochenende Stau

Misshandelt: Ehemann nach Tod von Frau festgenommen

Ist Kaffee auf leeren Magen ungesund?

Für Senioren: SCS hilft gegen Hitze und Einsamkeit