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Dauert noch

Verteilerkreis: Mega-Umbau verzögert

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Hubschrauber-Schrägluftbild vom Areal.
© Stadt Wien
Der Verteilerkreis in Favoriten soll von einem reinen Durchzugsort zu einem attraktiven Aufenthaltsort mit viel Grün, Büros, Nahversorgung und Gastronomie umgestaltet werden.
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Ursprünglich sollten die Pläne im Frühjahr präsentiert werden, doch es kommt zu Verzögerungen.

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Zwar ist der Planungswettbewerb bereits abgeschlossen, konkrete Pläne fehlen jedoch.

Noch zu wenig für Präsentation

Die Stadt Wien erklärt gegenüber ORF Wien dazu: "Die Gespräche zwischen Stadt Wien und ASFINAG für die Umsetzung des neuen Quartierszentrums am Alten Landgut sind noch nicht abgeschlossen. Sobald alle Grundlagen vorliegen, kann die Öffentlichkeit über die weiteren Schritte informiert und ein konkreter Zeitplan vorgelegt werden."

Große Visionen für Areal

Grundstückseigentümerin ist die ASFINAG, die Baurechte an Immobilienentwickler vergeben will. Klassische Wohnungen sind nicht geplant. Stattdessen hieß es vom Autobahnbetreiber: "Vorgesehen ist eine gemischt genutzte Bebauung mit rund 100.000 Quadratmetern Bruttogrundfläche und mehreren Bauplätzen." Erlaubt sind laut Stadtentwicklungskommission zudem drei bis fünf Hochhäuser zwischen 30 und 95 Metern. Bezüglich der Projektumsetzung betont die ASFINAG, dass "Details zur Ausgestaltung der Eigentumsverhältnisse derzeit noch Gegenstand vertraglicher Ausgestaltung" sind.

Bauliche Herausforderungen sind die unterirdisch verlaufenden Trassen der A23 und der U1, weshalb der Untergrund bereits geprüft wurde. Bevor die Bagger anrollen, muss zudem noch der Flächenwidmungsplan geändert werden. Bis zum tatsächlichen Baustart wird es also noch dauern.

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