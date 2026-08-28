Steckt ein kleines Vermögen in Ihrer Geldbörse?

Eine 2-Euro-Münze muss nicht immer nur zwei Euro wert sein. Bestimmte Exemplare sind bei Sammlern heiß begehrt und können mehrere Tausend Euro einbringen – in Ausnahmefällen sogar deutlich mehr.

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Wie Chip.de meldet, gibt es mehrere Merkmale, auf die du achten solltest. Besonders interessant sind sogenannte Fehlprägungen. Eine der bekanntesten ist das "Spiegelei". Dabei liegt das innere Münzstück etwas höher als der äußere Ring – die Form erinnert dadurch an ein Spiegelei.

Doch nicht jeder ungewöhnlich aussehende Euro ist automatisch ein Schatz. Viele vermeintliche Fehlprägungen sind lediglich beschädigt oder stark abgenutzt. Echte Prägefehler sind selten und können deshalb entsprechend begehrt sein.

Diese Länder machen Münzen besonders interessant

Ein genauer Blick lohnt sich auch bei Münzen aus europäischen Zwergstaaten. Monaco, San Marino, der Vatikan und Andorra geben vergleichsweise wenige Münzen aus – entsprechend begehrt sind bestimmte Exemplare bei Sammlern.

Ein bekanntes Beispiel ist die 2-Euro-Münze aus Monaco von 2007 mit dem Porträt von Fürstin Grace Kelly. Davon wurden lediglich 20.000 Stück geprägt. Ihr Wert wird mit rund 3000 Euro angegeben.

Auch der Rand kann entscheidend sein

Nicht nur das Motiv auf der Vorder- und Rückseite kann eine Münze wertvoll machen. Auch die Randinschrift sollte überprüft werden.

Manchmal findet sich dort eine Inschrift, die eigentlich zu einem anderen Land gehört. So können etwa bei einer irischen Münze Merkmale auftauchen, die normalerweise bei niederländischen Euro-Münzen zu finden sind.

Auch die beliebten Strichmännchen-Münzen können bei zusätzlichen Fehlprägungen interessant werden. Einzelne Exemplare sollen laut den genannten Händlerangaben bis zu 2000 Euro wert sein.

Bis zu 150.000 Euro?

Besonders spektakuläre Angebote erreichen sogar sechsstellige Summen. Eine griechische Fehlprägung wurde auf eBay zuletzt für rund 100.000 Euro angeboten. Teilweise werden für seltene Exemplare sogar bis zu 150.000 Euro aufgerufen.

Dabei gilt allerdings: Ein hoher Angebotspreis bedeutet nicht automatisch, dass eine Münze tatsächlich zu diesem Preis verkauft wird.

Wer also Kleingeld in der Tasche hat, sollte beim nächsten Bezahlen vielleicht einmal genauer hinsehen. Zwischen ganz gewöhnlichen 2-Euro-Stücken könnte sich tatsächlich eine seltene Sammlermünze befinden.