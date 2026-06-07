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Vogel verursacht Brand  in Ebreichsdorf

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Ein Vogel brachte das trockene Gras zum Brennen.
© Monatrevue
Ein Vogel dürfte am Freitag einen Feuerwehreinsatz im Bereich des Bahnhofs Ebreichsdorf (Bezirk Baden) ausgelöst haben. Es kam zu einer vorübergehenden Unterbrechung des Bahnverkehrs auf der Pottendorfer Linie.
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Ein Passant hörte im Nahbereich des Bahnhofs einen lauten Knall und beobachtete anschließend einen Funkenschlag bei einer Umspannanlage direkt neben der Bahnstrecke. Durch die entstandenen Funken geriet das trockene Gras am Bahndamm in Brand, wodurch es zu einer deutlichen Rauchentwicklung kam. Der aufmerksame Zeuge alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Ebreichsdorf rückte daraufhin aus und konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen entlang des Bahndamms verhindert werden.Vogel löste wohl Kurzschluss aus

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr dürfte ein Vogel den Kurzschluss in der Umspannanlage verursacht haben. Durch den Zwischenfall kam es auch zu einer kurzen Unterbrechung der Stromversorgung der Bahnanlagen, weshalb der Bahnverkehr auf der Pottendorfer Linie vorübergehend eingestellt werden musste.

Nachdem die Störung behoben und der Brand gelöscht war, konnte der Bahnverkehr wieder aufgenommen werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Feuerwehr stand mit mehreren Einsatzkräften im Einsatz.

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