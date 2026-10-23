"Stadtbild von Graz steht auf dem Spiel"

Hitzige Debatten und Sorgen im Grazer Rathaus. Das weltberühmte Weltkulturerbe der steirischen Landeshauptstadt steht vor einer Zerreißprobe zwischen Stadt und Land.

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Die Grazer Innenstadt ist seit 1999 UNESCO-Weltkulturerbe und zählt zu den bedeutendsten Tourismus-Hotspots des Landes.

Bald Beton statt Ziegeln?

Die steirische Landesregierung plant eine Reform, die das historische Stadtbild drastisch verändern könnte. Die Altstadtsachverständigenkommission (ASVK) soll verkleinert werden.

Bauwerber und Investoren könnten die strengen Experten der Kommission künftig viel leichter umgehen, indem sie einfach eigene Gutachten vorlegen. Kritiker befürchten, dass dadurch Tür und Tor für gesichtslose Betonbauten geöffnet werden.

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) schlägt deswegen Alarm. Sie spricht von einem gefährlichen "Eingriff in das Herzstück der Stadt".

Auch Architektenverbände und Denkmalschützer laufen Sturm. Sie warnen eindringlich: Wenn das Gesetz so durchgeht, riskiert Graz im schlimmsten Fall den Entzug des prestigeträchtigen UNESCO-Weltkulturerbe-Titels.