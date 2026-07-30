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Kloses harte Regeln

Wer hier die Wäsche falsch abgibt, zahlt 1000€ Strafe

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© Getty Images
Miroslav Klose setzt beim 1. FC Nürnberg auf klare Regeln: Der Weltmeister von 2014 will mit Ordnung, Respekt und Disziplin den Grundstein für Erfolg legen. Dafür hat der Zweitligatrainer einen ungewöhnlichen Strafenkatalog eingeführt.
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"Wenn Ordnung in der Kabine herrscht, dann ist auch Ordnung auf dem Platz", erklärt Klose im Interview mit "11 Freunde". Für den 48-Jährigen geht es dabei nicht nur um Fußball, sondern auch um Werte und den Umgang miteinander.

Vergessener GPS-Chip kostet 1000 Euro

Besonders kurios ist eine Regel rund um die Trainingsdaten der Spieler. Die Profis tragen im Training GPS-Westen mit kleinen Datenchips, die wichtige Leistungswerte aufzeichnen.

Diese Chips müssen spätestens 25 Minuten nach der Einheit beim Fitnesscoach abgegeben werden. Wer den Chip in der Weste vergisst und dieser dadurch in der Wäsche landet oder verloren geht, muss laut Klose 1000 Euro Strafe zahlen.

Beschwerden von Spielern habe es bisher nicht gegeben. Einen Grund dafür sieht Klose auch in seiner klaren Linie: "Das würde sich auch keiner trauen", sagt der Trainer.

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Klose fordert Respekt von jedem Spieler

Der ehemalige Nationalstürmer legt besonders großen Wert auf den Umgang innerhalb des Vereins. Für ihn gibt es keine Unterschiede zwischen Spielern, Mitarbeitern oder Verantwortlichen.

"Aus Respektlosigkeiten reagiere ich allergisch", sagt Klose. Jeder müsse alle Menschen im Klub gleich behandeln – "vom Busfahrer über die Reinigungskraft bis zum CEO". Mit seinem strengen Kurs will Klose eine Mannschaft formen, in der nicht nur die Leistung auf dem Platz zählt, sondern auch das Verhalten daneben. Für den FCN-Trainer beginnt Erfolg offenbar bereits in der Kabine.

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