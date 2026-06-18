Wer ist der beste WM-Spieler aller Zeiten?

Mitmachen und abstimmen: Welcher Spieler geigte bei Weltmeisterschaft bislang am besten auf?

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Alle Nationen standen bei der größten WM aller Zeiten mindestens einmal am Feld, neben den üblichen Stars durfte aber auch schon die nächste Generation auf sich aufmerksam machen. Allen voran Yan Diomande der Elfenbeinküste und Ayyoub Bouaddi wurden über Nacht jedem bekannt.

Die oe24-Umfrage nach dem besten Nachwuchs-Spieler konnte aber natürlich nur einer gewinnen: Lamine Yamal mit 31 Prozent der Stimmen. Schon jetzt ein Superstar, kommt der 18-Jährige noch für die Auszeichnung in Frage.

Allerdings bekam jeder Spieler mindestens zwei Votes, es waren sich also nicht alle einig. Österreichs Paul Wanner brachte den Patriotismus ins Spiel, er landete mit 29 % auf dem 2. Platz. Hier gibt es das Ergebnis:

Wer kann Rekordsieger Pelé das Wasser reichen?

Um an die größten WM-Helden jemals aufzuschließen, braucht es aber noch einiges. Und um die soll es diesmal gehen. Die Diskussion um den GOAT – den besten Spieler aller Zeiten – ist eine ewig währende. Nicht weniger spannend ist aber die Frage nach dem Besten bei einer WM.

Immerhin gibt es Spieler, die beim größten Turnier noch etwas mehr aufzeigten, als abseits davon. Noch-Rekordtorschütze (16) und Weltmeister 2014 Miroslav Klose zum Beispiel, oder auch der Doppel-Weltmeister (1994 & 2002) R9, der "echte Ronaldo".

Doch können die beiden mit den Größen wie Rekordsieger Pelé (3), Diego Maradona (Weltmeister 1986) oder Lionel Messi (Weltmeister 2022) mithalten?

Sie entscheiden mit! Stimmen Sie jetzt auf oe24 für Ihren liebsten Spieler bei Weltmeisterschaften aller Zeiten ab.