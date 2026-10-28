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Das sind die Hotspots

Wetter-Warnung: Heftige Regenfälle ziehen über Österreich

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Person mit Regenschirm läuft bei starkem Regen an geparkten Fahrrädern vorbei.
© Getty Images/iStockphoto
Eine Kaltfront zieht über Österreich.
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Österreich steht am Mittwoch vor einem zunehmend nassen Nachmittag und Abend. Eine Kaltfront bringt vor allem im Westen und entlang der Alpennordseite dichte Wolken und Regen. Im Laufe des Nachmittags verlagert sich der Niederschlagsschwerpunkt weiter nach Osten.

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Regen-Hotspots

Besonders vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel regnet es am Abend verbreitet. In der Nacht auf Donnerstag zieht der Regen weiter Richtung Ober- und Niederösterreich. Dort bleibt der Himmel häufig bedeckt oder stark bewölkt, während es im Süden sowie in Teilen Osttirols, Kärntens, Tirols und Vorarlbergs zeitweise auflockert.

Regenkarte von Österreich mit hohen Niederschlagsmengen im Westen und Zentrum, markiert in Gelb.
Wo es heute am stärksten regnet © Tauernwetter

Deutlich weniger Niederschlag ist im Süden und im äußersten Osten zu erwarten. Dort bleibt es vielerorts trocken oder es fällt nur wenig Regen. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen, in exponierten Lagen und am Alpenhauptkamm kann er allerdings kräftiger ausfallen.

Die Temperaturen erreichen am Mittwoch höchstens 9 bis 16 Grad. In der Nacht sinken die Werte auf minus ein bis plus zehn Grad. Während der Regen im Osten und Norden zunächst noch anhält, können sich andernorts bereits größere Wolkenlücken zeigen.

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