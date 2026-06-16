Wiener baut offline WhatsApp-Alternative

Ein Wiener entwickelt derzeit eine Messenger-App, die ohne Internet und Server funktionieren soll. Ausgerechnet sind die ersten Nutzer Studenten einer der bekanntesten Universitäten der Welt.

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Der Wiener Laurenz Frank hatte eine Frage: Was wäre, wenn man Nachrichten nicht erst über einen Server laufen lassen müsste, sondern direkt versenden könnte? Und er hatte direkt auch die Antwort. Frank hat die Messenger-App Whispyr entwickelt. Damit können Nutzer verschlüsselte Nachrichten direkt zwischen Smartphones versenden, und das ohne Mobilfunknetz oder zentrale Server.

Whispyr setzt für die direkte Verbindung zwischen den Geräten auf Bluetooth und ähnliche Funktechnologien. Nachrichten können auch an Orten verschickt werden, wo das Mobilfunknetz schlecht, überlastet oder komplett fehlt, wie etwa bei Konzerten, Festivals, Sportveranstaltungen, in Flugzeugen oder auf Universitätsgeländen. Gegenüber der Medien erklärt Frank, dass das Projekt derzeit ohne Investoren oder Förderungen entwickelt wird.

Harvard-Studenten als Tester

Dem Wiener liegt vor allem der Datenschutz am Herzen. Laut eigenen Angaben werden die Nachrichten mehrfach verschlüsselt. Er setzt dafür etablierte Verschlüsselungsverfahren ein, welche bei anderen sicheren Kommunikationssystemen zum Einsatz kommen. Es werden deutlich weniger Metadaten gesammelt, da keine zentralen Server verwendet werden.

Die App wurde schon an der US-Eliteuniversität Harvard angewendet. Die Anwendung verbreitete sich dort zu Beginn über persönliche Kontakte und wurde hauptsächlich bei größeren Veranstaltungen und Campus-Events genutzt. Das erklärt Frank in einem Interview mit dem österreichischen Tech-Medium "Trending Topics".

Der Wiener betont, Whispyr soll WhatsApp nicht ersetzen. Es soll vielmehr die App für bestimmte Situationen ergänzen. Aktuell arbeitet er alleine an der Weiterentwicklung. In den kommenden Jahren plant Frank, die Nutzerbasis in Europa und im deutschsprachigen Raum zu steigern.