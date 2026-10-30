Winterflucht mit der Mein Schiff 4: Mittelmeer-Kreuzfahrt ab 649 Euro

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Während bei uns im Jänner Kälte, Nebel und kurze Tage dominieren, lockt das Mittelmeer mit mediterranem Lebensgefühl, charmanten Küstenstädten und oft milderen Temperaturen. Wer dem Winter für eine Weile entkommen möchte, muss dafür nicht um die halbe Welt fliegen. Mit der Mein Schiff 4 von TUI Cruises geht es schon ab 649 Euro pro Person auf eine siebentägige Mittelmeer-Kreuzfahrt – sogar in einer Balkonkabine.

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Das Besondere: Du entdeckst gleich mehrere europäische Traumziele, genießt entspannte Tage auf See und musst deinen Koffer während der gesamten Reise nur einmal auspacken.

Sieben Nächte, fünf Häfen und jede Menge Urlaubsgefühl

Am 17. Jänner 2027 startet die Mein Schiff 4 in Palma de Mallorca zu einer abwechslungsreichen Reise durch das westliche Mittelmeer. Bis zum 24. Jänner stehen einige der schönsten Städte Europas auf dem Programm.

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Die Route führt von Palma über Civitavecchia bei Rom, La Spezia, Marseille und Barcelona zurück nach Mallorca.

In Rom warten weltberühmte Sehenswürdigkeiten und italienisches Flair. La Spezia ist ein idealer Ausgangspunkt, um die ligurische Küste zu entdecken. Marseille begeistert mit seinem alten Hafen und französischer Lebensart, während Barcelona mit Gaudís Architektur, Tapas und lebendigen Vierteln punktet.

Natürlich ist das Mittelmeer im Jänner kein klassisches Badeziel. Doch gerade für Stadtbesichtigungen können die kühleren Temperaturen angenehm sein. Statt sommerlicher Hitze erwarten dich entspannte Spaziergänge, gemütliche Cafés und mit etwas Glück sonnige Stunden an Deck.

Ein schwimmendes Wohlfühlhotel: Das bietet die Mein Schiff 4

Auf der Mein Schiff 4 wird nicht nur die Reise von Hafen zu Hafen zum Erlebnis. Auch an Bord gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Urlaub nach deinen Wünschen zu gestalten.

Ob ein gemütliches Frühstück mit Meerblick, ein Besuch im SPA, eine Sporteinheit oder ein entspannter Nachmittag auf dem Sonnendeck: Hier kannst du selbst entscheiden, wie aktiv oder erholsam dein Urlaub sein soll.

Zur Ausstattung gehören unter anderem Restaurants und Bistros, Bars und Lounges, Wellnessbereiche, Fitness- und Sportangebote, Pools, Unterhaltungsmöglichkeiten und Bereiche für Familien.

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Viele Leistungen sind bereits inklusive

Ein großer Vorteil des Mein-Schiff-Konzepts sind die umfangreichen Premium-Inklusivleistungen. So musst du nicht bei jedem Restaurantbesuch oder Getränk automatisch mit zusätzlichen Ausgaben rechnen.

Zum Angebot gehören unter anderem:

Eine große Auswahl an Speisen in zahlreichen Buffet- und À-la-carte-Restaurants Über 100 Markengetränke im Rahmen des Inklusivangebots

Zweimal täglicher Kabinenservice Kaffeegenuss auf der Kabine

Ausgewählte Sportkurse und Bordunterhaltung Kinderbetreuung und Angebote für Familien

Einzelne Spezialrestaurants, besondere Getränke, SPA-Anwendungen und Landausflüge können zusätzlich kosten.

Sieben Nächte mit Balkonkabine ab 649 Euro

Besonders attraktiv ist der Preis für die Reise vom 17. bis 24. Jänner 2027: Eine Balkonkabine ist im angegebenen Angebot ab 649 Euro pro Person buchbar. Mit Flug beginnt das Angebot bei 1.049 Euro pro Person.

Wer lieber eine Woche später verreisen möchte, findet auch für den 31. Jänner bis 7. Februar 2027 eine siebentägige Route ab 649 Euro pro Person, abhängig von der verfügbaren Kabinenkategorie und dem Tarif.

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Zwei Wochen Mittelmeer: Noch mehr Reiseziele entdecken

Wenn du länger dem Winter entfliehen möchtest, kannst du gleich 14 Nächte an Bord der Mein Schiff 4 verbringen.

Vom 14. bis 28. Februar 2027 führt die Route von Palma über Cádiz, Tanger, Málaga und Valencia zurück nach Mallorca und anschließend weiter nach Civitavecchia, La Spezia, Marseille und Barcelona.

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Damit verbindet die Reise spanische Küstenstädte, einen Abstecher nach Marokko, italienische Kultur und französisches Flair. Der Preis beginnt bei 1.799 Euro pro Person in einer Innenkabine, mit Flug ab 2.219 Euro.

Warum sich eine Mittelmeer-Kreuzfahrt im Winter lohnt

Eine Kreuzfahrt im Winter ist eine reizvolle Alternative zum klassischen Strandurlaub. Statt überfüllter Sommerorte und großer Hitze stehen Kultur, Genuss und Erholung im Mittelpunkt.

Gerade die Kombination aus abwechslungsreichen Hafenstädten, komfortabler Unterkunft und vielen bereits enthaltenen Leistungen macht die Mein Schiff 4 interessant. Und wer zwischendurch einfach nur die Seele baumeln lassen möchte, findet an Bord genügend Möglichkeiten dazu.

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Für alle, die den grauen Winter gegen Meerblick, mediterrane Städte und eine entspannte Auszeit tauschen möchten, sind diese Kreuzfahrtangebote eine Überlegung wert.

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