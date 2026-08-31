Wladimir Putin fürchtet angeblich um sein Leben

Nach fast fünf Jahren Großinvasion in der Ukraine wächst der Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin massiv. Einem aktuellen Medienbericht zufolge fürchtet der Kremlchef mittlerweile um seine eigene Sicherheit und sieht ein Erreichen seiner militärischen Minimalziele als überlebensnotwendig an.

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Seit beinahe fünf Jahren tobt die russische Großinvasion in der Ukraine, ohne dass ein baldiges Ende in Sicht ist. Hinter den Kulissen des Kremls wächst jedoch offenbar die Nervosität. Wie das renommierte britische Magazin The Economist berichtet, soll Wladimir Putin in privaten Gesprächen mit engen Vertrauten schwere Ängste geäußert haben. Demnach befürchtet der russische Präsident im Falle eines Scheiterns in der Ukraine um seine eigene physische Existenz. Angeblich soll Putin zu seinen Vertrauten sogar den dramatischen Satz gesagt haben: "Sie werden mich hängen."

Für den Kremlchef ist die vollständige Kontrolle über den gesamten Donbas zur absoluten Bedingung für ein mögliches Kriegsende geworden. Dieses Territorium gilt für Putin als das unverhandelbare Minimalziel. Sollte er dieses Ziel verfehlen, sieht er darin eine unmittelbare Bedrohung für seine Macht und sein Leben.

Schwindender Rückhalt in der russischen Bevölkerung

Die größte Herausforderung für das Regime in Moskau ist derzeit nicht nur die militärische Lage an der Front, sondern vor allem die schwindende Zustimmung der russischen Bevölkerung zum Krieg.

Drohnenangriffe: Wiederholte ukrainische Attacken auf russische Ölraffinerien und strategische Logistikzentren haben den Alltag in Russland spürbar verändert.

Wiederholte ukrainische Attacken auf russische Ölraffinerien und strategische Logistikzentren haben den Alltag in Russland spürbar verändert. Zensur im Alltag: Massive Einschränkungen des Internets durch die staatlichen Behörden erschweren das tägliche Leben der Bürger.

Massive Einschränkungen des Internets durch die staatlichen Behörden erschweren das tägliche Leben der Bürger. Stimmungstief: Die Illusion eines normalen Alltags in Russland ist weitgehend zerstört, was das Vertrauen in die staatliche Propaganda massiv erschüttert.

Laut Daten des unabhängigen russischen Meinungsforschungsinstituts Lewada-Zentrum bezeichnen mittlerweile 57 Prozent der Russinnen und Russen die allgemeine Lage im Land als angespannt. Putins Umfragewerte befinden sich im Sinkflug, was die Nervosität in der Führungsebene weiter anheizt.

Wachsender Pessimismus in Moskaus Elite

Nicht nur in der einfachen Bevölkerung, sondern auch innerhalb der russischen Elite macht sich zunehmend Frustration breit. Der anhaltende Krieg und das Ausbleiben eines schnellen Sieges werden von vielen Insidern kritisch gesehen. Da die Zeit gegen Russland arbeitet, wird der anhaltende Stillstand zunehmend als Niederlage interpretiert. "Es wächst das Gefühl, dass der Zar nackt dasteht", zitiert die Wochenzeitung eine hochrangige Quelle aus den Kreml-Kreisen.

Zwar verfügt das Land über ausreichend finanzielle und materielle Ressourcen, um den Abnutzungskrieg noch lange fortzusetzen, doch wirtschaftliche Faktoren sind für Putin nicht die primäre Sorge. Viel entscheidender ist die Wahrnehmung von Stärke und Schwäche im russischen Machtgefüge. Das System verzeiht keine Schwäche, sondern verlangt nach einer Demonstration von Härte.

Droht eine weitere Eskalation des Konflikts?

Da das russische System Versagen hart bestraft, während Gewalt toleriert wird, gilt eine weitere Eskalation des Krieges als sehr wahrscheinlich. Russland könnte versuchen, die festgefahrene Situation durch neue militärische und hybride Maßnahmen zu überwinden.

Hybride Kriegsführung: Experten erwarten eine Verstärkung von verdeckten Sabotageakten und Desinformationskampagnen gegen die europäischen Verbündeten der Ukraine.

Experten erwarten eine Verstärkung von verdeckten Sabotageakten und Desinformationskampagnen gegen die europäischen Verbündeten der Ukraine. Zusätzliche Truppen: Russische Quellen deuten an, dass zwischen 300.000 und 400.000 zusätzliche Soldaten in das Kriegsgebiet entsandt werden könnten.

Russische Quellen deuten an, dass zwischen 300.000 und 400.000 zusätzliche Soldaten in das Kriegsgebiet entsandt werden könnten. Keine Generalmobilmachung: Eine erneute landesweite Mobilisierungswelle gilt als unwahrscheinlich; stattdessen soll der Personalbedarf über lokale und verdeckte Maßnahmen gedeckt werden.

Eine direkte militärische Konfrontation zwischen Russland und den NATO-Staaten wird von Experten derzeit als unwahrscheinlich eingestuft. Dennoch bleibt die Lage extrem volatil, da Putin unter dem Druck, keine Schwäche zeigen zu dürfen, zu unberechenbaren Schritten neigen könnte.