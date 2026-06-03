WM-Deko 2026: So wird Ihre Fan-Party zum Volltreffer

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Die Fußball-WM 2026 rückt näher – und damit auch die perfekte Ausrede für Fahnen, Girlanden, Servietten, Snacks und ganz viel Fan-Feeling. Wer die Spiele zu Hause, im Garten oder im Büro feiern will, bringt mit der passenden Party-Deko sofort Stimmung in die Bude.

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Wenn der Ball rollt, darf es optisch ruhig krachen. Ein bisschen Fahne hier, ein paar Ballons dort, dazu Teller, Becher, Servietten und Mini-Fähnchen auf dem Snacktisch – schon fühlt sich das Wohnzimmer nicht mehr nach Alltag an, sondern nach kleiner Fan-Zone. Wir mögen Deko, die schnell aufgebaut ist, sofort Wirkung zeigt und nicht erst eine Bastelmeisterschaft verlangt. Genau deshalb kommen hier praktische WM-Highlights für alle, die 2026 nicht nur mitfiebern, sondern auch richtig feiern wollen.

WM-Deko mit Pokal-Alarm

Dieses Set bringt gleich mehrere Fan-Klassiker auf einmal mit: WM-Look, Flaggen-Girlande, Trikot-Optik und ein goldener Pokal-Ballon für den kleinen Finaltraum zwischendurch. Das passt zur Party im Wohnzimmer genauso wie zur Deko im Garten, in der Bar oder im Büro. Wir finden: Wer schnell viel WM-Stimmung will, macht mit so einem Komplettset wenig falsch. Aufhängen, aufblasen, fertig – schon sieht‘s nach Fußballabend aus.

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Rot-weiß, aber richtig: Österreich-Deko fürs Fan-Herz

Für alle, die ihre Party in Rot-Weiß tauchen möchten, kommt dieses Österreich-Deko-Set wie gerufen. Hänge-Deko, Luftballons, Girlanden, Tischdeko, Luftschlangen und Servietten sorgen dafür, dass der Raum nicht halbherzig, sondern klar auf Fan-Modus steht. Besonders praktisch: Das Set deckt viele Party-Ecken auf einmal ab, vom Tisch bis zur Decke. Wir sagen: So sieht rot-weiße Vorfreude aus!

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Teller, Becher, Servietten: Die Party-Basis steht

Ohne Partygeschirr wird aus jeder Fan-Runde schnell ein Küchen-Marathon. Dieses WM-Set 2026 ist für zehn Gäste ausgelegt und bringt Teller, Becher und Servietten direkt im Fußball-Look mit. Das ist besonders fein für den ersten großen Matchabend mit Freunden. Hier sieht alles nach WM aus, dazu spart es den Abwasch und hält den Snacktisch schön einheitlich.

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48 Teams, 11 Meter Stimmung

Diese Wimpelkette bringt die große WM-Welt direkt an die Wand. Mit 48 Fahnen in Trikot-Optik und 11 Metern Länge ist sie ideal, wenn der Raum schnell nach internationalem Fußballfest aussehen soll. Besonders nett: Die Wimpelkette kommt in einem stabilen Kraftpapier-Umschlag und ist auf Wiederverwendung ausgelegt.

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Noch länger, noch mehr Fahnenfieber

Wer es gerne großflächig mag, greift zur 14 Meter langen Fahnenkette mit 48 Ländern. Die einzelnen Fahnen im Format 14 x 21 Zentimeter setzen über dem Buffet, an der Terrasse oder im Partyraum sofort ein klares WM-Zeichen. Das ist eine Deko, die sagt: Ja, hier wird Fußball geschaut. Wir finden: Viel Wirkung für kleines Geld.

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Servietten, aber bitte mit Fußball-Flair

Kleine Details machen am Snacktisch oft den Unterschied. Diese Fußball-Servietten kommen im 40er-Pack und sind mit 33 x 33 Zentimetern angenehm groß. Ob Chips, Kuchen, Grillwürstel oder Match-Snacks: Die Servietten halten das Thema sichtbar, ohne gleich den ganzen Tisch zu überladen. Wir mögen sie als unkomplizierten Zusatz.

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Mini-Flaggen für maximalen Jubel

Diese kleinen Österreich-Flaggen am Stab sind perfekt für alle, die beim Torjubel nicht nur schreien, sondern auch wedeln möchten. Im Set stecken zehn Mini-Fahnen und zwei Tattoos – also genau das Richtige für Sofa-Fans, Balkon-Jubler und kleine Fanclubs im Wohnzimmer. Die Flaggen funktionieren aber auch super als Tischdeko in Gläsern oder kleinen Vasen. Rot-weiß geht eben immer, vor allem wenn der Fußballabend Fahrt aufnimmt.

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Snackspieße mit Österreich-Kick

Manchmal braucht es gar nicht viel, damit das Buffet schnell nach Fan-Party aussieht. Diese 200 Österreich-Zahnstocherflaggen machen aus Käsewürfeln, Cupcakes, Mini-Sandwiches oder Cocktailhäppchen kleine rot-weiße Hingucker. Gerade bei größeren Runden ist das praktisch, weil genug Stück im Set sind. Wir finden: Eine herrlich einfache Idee!

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Bierdeckel im Österreich-Look

Gläser, Dosen, Krüge – bei einer WM-Party steht schnell einiges auf dem Tisch. Diese eckigen Bierdeckel aus Pappe setzen dabei auf Österreich-Optik und bringen gleich 50 Stück mit. Mit 9,3 x 9,3 Zentimetern passen sie gut unter Gläser und sorgen nebenbei für einen ordentlichen Fan-Look. Wir mögen: praktisch, thematisch passend und ideal, wenn die Party länger als nur eine Halbzeit dauert.

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Die Eckdaten zur WM 2026

Die WM 2026 wird in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen und ist mit 48 Teams sowie 104 Spielen die größte WM-Ausgabe bisher. Der offizielle Anpfiff ist am Donnerstag, 11. Juni 2026: Mexiko trifft im Mexico City Stadium auf Südafrika, Anstoß ist um 13:00 Uhr Ortszeit beziehungsweise 21:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Am 12. Juni folgen unter anderem Kanada gegen Bosnien und Herzegowina in Toronto sowie USA gegen Paraguay in Los Angeles. Das Finale ist für den 19. Juli 2026 in New York/New Jersey angesetzt.

Fazit: Deko hebt die Stimmung

Eine gute WM-Party braucht keine Stadiontribüne im Garten. Ein paar Fahnen, passende Servietten, rot-weiße Details, internationales Wimpel-Feeling und ein snacktauglicher Tisch reichen oft schon, damit aus dem normalen Matchabend ein kleines Fußballfest wird. Unser Tipp: Lieber früh dekorieren als in der 89. Minute hektisch Ballons aufblasen. Denn wenn der Anpfiff kommt, sollen Sie jubeln – nicht noch die Girlande entwirren.

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