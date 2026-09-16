"Zugabe" am Vienna City Beach Club

Kommendes Wochenende wird am Vienna City Beach Club noch einmal bei coolen Drinks und heißen Beats gefeiert.

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Eigentlich hätte am 13. September der große Schlusspunkt der Saison gesetzt werden sollen. Doch da die Wetterprognose für den 19. und 20. September sehr positiv ist, setzt Vienna City Beach Club-Boss Maximilian Breckner noch einen drauf. "Good News fürs Weekend! Die Sonne sorgt noch für ein schönes Wochenende & wir sind für Euch da", postete der auf der VCBC-Facebook-Seite.

Vienna City Beach Club © VCBC

Am Samstag öffnet der coolste Beach Club Wiens von 14 - 22 Uhr seine Pforten und Sonntag von 13 - 20 Uhr. Zum perfekten Sommer-Auskland am Kaisermühlendamm gehören neben chjilligen Beats natürlich coole Drinks und köstliche Snacks wie Burger, Falafel & Co.

Maximilian Breckner © VCBC

Danach war es das aber für die heurige Saison. Pause gibt es für Breckner und sein Team aber keine. "Wir arbeiten schon an neuen Ideen für nächstes Jahr und werden in den Wintermonaten jede freie Minute daran setzen, diese umzusetzen", freut sich der Kult-Gastronom im oe24-Talk bereits auf seine insgesamt 21. Saison, die im April/Mai 2027 starten wird.