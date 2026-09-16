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Pure Farbenpracht

Wiens größtes Süßwasser-Aquarium eröffnet

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Großes Malawisee-Aquarium mit Felsenlandschaft und bunten Fischen im Haus des Meeres.
© Haus des Meeres
Das Haus des Meeres hat sein bisher größtes Süßwasseraquarium eröffnet und holt den berühmten Malawisee direkt in die Bundeshauptstadt.
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Das neue raumhohe Malawiseeaquarium im Haus des Meeres fasst rund 40.000 Liter Wasser und ist das Herzstück der Ausstellung "Bedrohte Süßwasserorganismen rund um die Welt". Der Malawisee in Afrika zählt zu den artenreichsten Seen der Welt und ist Heimat von Hunderten Fischarten, die oft nur dort vorkommen. Gäste können aus nächster Nähe farbenprächtige Buntbarsche bestaunen, die mit leuchtendem Gelb, kräftigem Blau und außergewöhnlichem Verhalten begeistern. Der neue Publikumsmagnet ist aber weit mehr als nur ein Hingucker.

Bunte Fische schwimmen im Malawiseeaquarium vor Felsen im Haus des Meeres.
Malawiseeaquarium im Haus des Meeres. © Haus des Meeres

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Bunter Malawisee-Buntbarsch schwimmt im Aquarium mit blauem Hintergrund.
Malawiseeaquarium im Haus des Meeres. © Haus des Meeres

"Der Malawisee zeigt eindrucksvoll, welche unglaubliche Vielfalt die Natur hervorbringen kann. Gleichzeitig erinnert er uns daran, wie verletzlich selbst große und scheinbar unerschöpfliche Ökosysteme sind. Als moderner, wissenschaftlich geführter Zoo wollen wir durch kontrollierte Nachzuchtprogramme zum langfristigen Erhalt der bedrohten Malawisee-Fischarten beitragen und Menschen für den Schutz dieser Lebensräume begeistern!", erklärt Zoodirektor Jeff Schreiner.

Ein einzelner Buntbarsch schwimmt im blauen Wasser des Malawiseeaquariums.
Malawiseeaquarium im Haus des Meeres. © Haus des Meeres

Obwohl nur ein winziger Teil des Wassers auf der Erde Süßwasser ist, lebt dort ein großer Teil aller bekannten Tierarten - die sich großer Gefahren ausgesetzt sehen. Verschmutzung, Überfischung, invasive Arten und der Klimawandel bedrohen auch den Malawisee. Das neue Aquarium soll deshalb nicht nur faszinieren, sondern auch Bewusstsein schaffen. Unterstützt wird das Projekt von der Generali Versicherung.

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