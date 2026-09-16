Apple iPhone 18 Pro Silikon-Cases jetzt im Amazon-Sale

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Das neue iPhone ist gerade erst da – und schon können Sie beim passenden Original-Zubehör sparen. Die brandneuen Silikon Cases für das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max von Apple sind aktuell bei Amazon reduziert. Besonders ins Auge gefallen ist uns die kräftige Farbe Magenta, die selbst ein schlichtes iPhone sofort zum Hingucker macht.

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Das Apple Silikon Case mit MagSafe für das iPhone 18 Pro Max kostet derzeit im befristeten Angebot 49,42 Euro statt 59,50 Euro UVP. Damit sparen Sie 17 Prozent beziehungsweise 10,08 Euro.

Neues iPhone, neue Hülle – und diesmal bitte mit Farbe

Wer gerade viel Geld für ein neues iPhone 18 Pro oder Pro Max ausgegeben hat, möchte es vermutlich nicht lange ohne Hülle verwenden. Und wenn es schon ein Case sein soll, darf es unserer Meinung nach ruhig ein bisschen Farbe ins Spiel bringen.

Genau deshalb gefällt uns die neue Magenta-Variante so gut. Statt Schwarz, Grau oder Transparent bekommt das iPhone damit einen auffälligen Farbakzent, ohne dass die für Apple typische minimalistische Optik verloren geht.

Das Case besteht außen aus Silikon und wurde speziell für das iPhone 18 Pro Max entwickelt. Durch die integrierten Magnete ist es außerdem mit MagSafe kompatibel. Zubehör lässt sich dadurch magnetisch befestigen und auch kabelloses Laden bleibt unkompliziert.

© Apple

Original Apple Case jetzt 17 Prozent günstiger

Interessant ist vor allem der Zeitpunkt des Angebots: Das Case ist brandneu bei Amazon erhältlich und trotzdem bereits reduziert. Statt der UVP von 59,50 Euro zahlen Sie aktuell nur 49,42 Euro.

Wer sich also gerade das neue iPhone 18 Pro Max gegönnt hat und ohnehin nach einem Original-Case von Apple sucht, kann momentan etwas mehr als zehn Euro sparen.

Magenta ist unser Favorit

Bei einem Smartphone, das man jeden Tag unzählige Male in die Hand nimmt, darf die Hülle für uns gerne auch ein kleines Fashion-Statement sein. Magenta ist auffällig, modern und bringt ordentlich Farbe in den Alltag – gerade im Herbst eine schöne Abwechslung zu den klassischen dunklen Cases.

Unser Fazit: Wer ohnehin ein Original Apple Silikon Case für sein neues iPhone 18 Pro Max kaufen wollte, bekommt die Magenta-Version bei Amazon gerade überraschend früh im Sale. 49,42 Euro statt 59,50 Euro sind für brandneues Apple-Zubehör definitiv einen Blick wert.

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