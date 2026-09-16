Dieses Kissen hat unseren Schlaf komplett verändert

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Es gibt Produkte, bei denen man sich vor dem Ausprobieren fragt, ob sie wirklich einen Unterschied machen können. Ein Kopfkissen gehörte für uns bisher definitiv dazu. Doch nachdem wir das ergonomische Kissen von Glückstoff in der Redaktion getestet haben, mussten wir unsere Meinung ziemlich schnell ändern.

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Denn statt eines klassischen Kissens setzt das Modell auf eine ergonomisch geformte Memory-Foam-Füllung, die Kopf und Nacken anders lagert, als wir es von gewöhnlichen Kopfkissen gewohnt waren. Anfangs fühlt sich das durchaus ungewohnt an – nach einigen Nächten wollten wir allerdings nur ungern wieder zurückwechseln.

Und gerade jetzt lohnt sich ein Blick auf das Kissen: Bei Amazon ist es aktuell 22 Prozent günstiger erhältlich.

Glückstoff® Ergonomisches Kissen (für alle Schlaftypen) © Glückstoff®

Warum dieses Kissen bei uns bleiben darf

Wir testen in der Redaktion regelmäßig Produkte, bei denen große Versprechen gemacht werden. Beim Thema Schlaf sind wir allerdings besonders vorsichtig – schließlich ist das Empfinden bei einem Kopfkissen extrem individuell. Was für die eine Person angenehm ist, kann für die nächste viel zu hoch, zu fest oder schlicht unbequem sein.

Beim ergonomischen Glückstoff-Kissen fiel uns vor allem die besondere Form auf. Es ist kein fluffiges Daunenkissen, in das der Kopf tief einsinkt. Stattdessen besteht es aus Memory Foam und ist so geformt, dass Kopf und Nacken gestützt werden.

Das hat unseren Schlaf im Redaktionstest tatsächlich verändert: Wir hatten das Gefühl, stabiler auf dem Kissen zu liegen und mussten es nachts nicht ständig neu zurechtrücken. Gerade wer sein normales Kissen gerne faltet, zusammenschiebt oder aufschüttelt, dürfte den Unterschied schnell bemerken.

Wichtig ist aber auch: An ein ergonomisches Kissen muss man sich möglicherweise erst gewöhnen. Wie bequem die Form letztlich empfunden wird, hängt von Schlafposition, Körperbau und persönlichen Vorlieben ab.

Glückstoff® Ergonomisches Kissen (für alle Schlaftypen) © Glückstoff®

Für Seiten-, Rücken- und Bauchschläfer gedacht

Spannend ist, dass Glückstoff das Kissen nicht ausschließlich für eine bestimmte Schlafposition konzipiert hat. Laut Hersteller eignet es sich für Seiten-, Rücken- und Bauchschläfer.

Der Memory Foam passt sich unter Druck an die Konturen an und kehrt anschließend wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Dadurch behält das Kissen seine charakteristische ergonomische Form, anstatt über Nacht immer flacher zu werden.

Für uns war genau das einer der größten Unterschiede zum klassischen Kopfkissen: Man liegt nicht einfach auf einer weichen Fläche, sondern merkt, dass das Kissen gezielt geformt wurde.

Aktuell Amazons Nr. 1 unter den orthopädischen Kissen

Wir sind offenbar nicht die Einzigen, bei denen das Modell Aufmerksamkeit geweckt hat. Amazon führt das Glückstoff-Modell derzeit als "Bestseller Nr. 1" in der Kategorie orthopädische Kissen.

Das allein sagt natürlich noch nicht, ob das Kissen auch zu Ihren persönlichen Schlafgewohnheiten passt. Gerade bei Matratzen und Kissen bleibt Komfort eine sehr individuelle Angelegenheit. Nach unserem Redaktionstest können wir aber nachvollziehen, warum ergonomische Kissen für viele Menschen eine interessante Alternative zum klassischen Kopfkissen sind.

22 Prozent günstiger: Jetzt für 70,49 Euro

Normalerweise liegt die UVP des Glückstoff-Kissens bei 90,66 Euro. Im aktuellen befristeten Amazon-Angebot bekommen Sie es für 70,49 Euro. Damit sparen Sie 20,17 Euro beziehungsweise 22 Prozent.

Wer schon länger mit einem ergonomischen Kissen liebäugelt, bekommt damit gerade einen guten Anlass, den Wechsel auszuprobieren.

Unser Fazit nach dem Redaktionstest: Wir hätten nicht gedacht, dass ausgerechnet ein Kopfkissen unsere Schlafroutine so deutlich verändern würde. Vor allem die feste, ergonomische Form und die Memory-Foam-Konstruktion haben uns im Vergleich zu einem gewöhnlichen Kopfkissen überzeugt. Ob Sie darauf genauso gerne schlafen, bleibt natürlich individuell – bei uns darf das Glückstoff-Kissen jedenfalls im Bett bleiben.

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