Gehört in jedes Auto: Dieses Erste-Hilfe-Set sollten Sie regelmäßig überprüfen

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Es liegt meistens irgendwo im Kofferraum und wird hoffentlich nie gebraucht. Trotzdem gehört der Verbandskasten zu den wichtigsten Dingen im Auto. Denn wenn es tatsächlich zu einem Unfall kommt, zählt nicht nur, dass Erste-Hilfe-Material vorhanden ist – es sollte auch vollständig, verwendbar und schnell erreichbar sein.

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Genau deshalb lohnt es sich, den eigenen Verbandskasten regelmäßig hervorzuholen und einen Blick auf Inhalt und Zustand zu werfen. Wer ohnehin einen neuen benötigt, findet bei Amazon aktuell das Erste-Hilfe-Set von HELDENWERK für 17,11 Euro. Das angebotene Set wird als Ausstattung nach DIN 13164:2022 beschrieben.

Warum Sie Ihren Verbandskasten nicht vergessen sollten

Erste Hilfe Set Auto Norm 2026 DIN 13164:2022 Verbandstasche StVZO konform © HELDENWERK

In Deutschland schreibt § 35h StVZO für die meisten Kraftfahrzeuge das Mitführen von Erste-Hilfe-Material vor. Die aktuelle DIN 13164 stammt aus dem Jahr 2022 und wurde gegenüber der vorherigen Ausgabe unter anderem um zwei medizinische Gesichtsmasken ergänzt; gleichzeitig wurden andere Bestandteile angepasst.

Wichtig dabei: Ein älterer Verbandskasten nach DIN 13164:1998 oder 2014 muss nicht allein wegen der neuen DIN-Ausgabe ausgetauscht oder um zwei Masken ergänzt werden. Diese älteren Normstände werden weiterhin von der StVZO erfasst.

Trotzdem sollte die Tasche nicht jahrelang unbeachtet im Auto liegen. Gerade bei steril verpackten Materialien empfiehlt sich ein regelmäßiger Check von Zustand und Haltbarkeit. Und natürlich sollten verbrauchte Bestandteile nach einem Einsatz ersetzt werden.

Im Ernstfall muss es schnell gehen

Mindestens genauso wichtig wie der Inhalt ist für uns deshalb die Aufbewahrung. Der Verbandskasten sollte nicht unter Bergen von Gepäck verschwinden, sondern so verstaut werden, dass Sie ihn im Notfall schnell erreichen können.

Das HELDENWERK-Set ist kompakt und laut Produktbeschreibung wasserabweisend, die entsprechenden Verbandmaterialien sind steril verpackt. Gerade eine Verbandstasche lässt sich platzsparend im Fahrzeug unterbringen.

Die DIN 13164:2022 ist dabei nicht irgendeine Marketingbezeichnung: Die Norm legt Merkmale und Inhalt von Kfz-Verbandkästen fest und soll ermöglichen, am Unfallort fachgerecht Erste Hilfe zu leisten.

Erste Hilfe Set Auto Norm 2026 DIN 13164:2022 Verbandstasche StVZO konform © HELDENWERK

Für 17,11 Euro ist das Auto wieder ausgestattet

Preislich bleibt die Neuanschaffung überschaubar. Das HELDENWERK Erste-Hilfe-Set kostet bei Amazon aktuell 17,11 Euro. Amazon führt das Modell zum Zeitpunkt unserer Recherche zudem als "Bestseller Nr. 1" in der Kategorie Verbandskästen.

Unser Tipp: Gehen Sie beim nächsten Gang zum Auto nicht einfach am Kofferraum vorbei. Holen Sie Ihren Verbandskasten einmal heraus, kontrollieren Sie Inhalt, Verpackungen und Haltbarkeit und merken Sie sich vor allem, wo er liegt. Im Ernstfall möchten Sie schließlich nicht erst danach suchen müssen.

Unser Fazit: Ein Verbandskasten gehört zu jenen Anschaffungen, von denen man hofft, sie niemals einsetzen zu müssen. Gerade deshalb wird er leicht vergessen. Für 17,11 Euro bietet das HELDENWERK-Set eine kompakte Möglichkeit, das Auto mit einem Erste-Hilfe-Set nach DIN 13164:2022 auszustatten – und ist gleichzeitig eine gute Erinnerung daran, die eigene Notfallausrüstung wieder einmal zu kontrollieren.

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