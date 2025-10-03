Airbus mit Auslieferungsrekord im September

73 Flugzeuge an Kunden ausgeliefert

Airbus hat Insidern zufolge mit der Übergabe von 73 Flugzeugen an Kunden den bisher auslieferungsstärksten September verzeichnet.

Die Verzögerungen der Zulieferungen von Triebwerksherstellern hätten nachgelassen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag. Branchenexperten hatten lediglich 69 bis 70 Auslieferungen im September erwartet. Mit der Zahl von 73 hat Airbus seit Jahresbeginn 507 Flugzeuge ausgeliefert, zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Um allerdings das Jahresziel von 820 Maschinen zu erreichen, müsste der Konzern im vierten Quartal eine Rekordzahl von 313 Flugzeugen ausliefern. Airbus äußerte sich am Freitag nicht und verwies auf die geplante Veröffentlichung seiner Zahlen am 8. Oktober.