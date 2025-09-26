Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 22.100 aktien down -1.34% Andritz AG 60.00 aktien down -0.41% BAWAG Group AG 111.40 aktien down -0.36% CA Immobilien Anlagen AG 22.780 aktien up +1.15% CPI Europe AG 18.550 aktien down -0.22% DO & CO Aktiengesellschaft 220.00 aktien down -1.12% EVN AG 23.450 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 84.10 aktien up +0.3% Lenzing AG 25.800 aktien down -2.82% OMV AG 45.940 aktien up +0.09% Oesterreichische Post AG 29.400 aktien up +0.17% PORR AG 28.550 aktien up +0.18% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.000 aktien down -0.55% SBO AG 27.000 aktien down -0.74% STRABAG SE 76.80 aktien up +1.19% UNIQA Insurance Group AG 12.560 aktien up +0.64% VERBUND AG Kat. A 60.80 aktien down -0.73% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.300 aktien up +1.87% Wienerberger AG 27.340 aktien down -3.53% voestalpine AG 29.860 aktien up +2.82%
  1. oe24.at
  2. Business
Lufthansa
© Getty Images / oe24

Laut Insider

AUA-Mutter Lufthansa streicht tausende Jobs

26.09.25, 14:59
Teilen

Die AUA-Mutter Lufthansa plant Insidern zufolge 20 Prozent der administrativen Arbeitsplätze in den kommenden Jahren abzubauen, sagten zwei mit den Überlegungen Vertraute der Nachrichtenagentur Reuters.

"Das soll am Capital Markets Day am Montag angekündigt werden", sagte eine Person. Die genaue Zahl stehe noch nicht fest, erklärte ein Insider am Freitag. Es dürften jedoch einige tausend Stellen sein. Insgesamt zählte die Lufthansa Group zuletzt knapp 103.000 Mitarbeitende.

Die Lufthansa lehnte einen Kommentar zu den Angaben ab. Die Fluggesellschaft kämpft mit hohen Kosten und hat im Unterschied zu anderen großen europäischen Airlines noch nicht die angebotene Kapazität und Produktivität von 2019, dem Jahr vor der Coronakrise, erreicht. Ihr schon länger geltendes Ziel einer Umsatzrendite von 8 Prozent liegt weiter in der Ferne.

Im vergangenen Jahr war der Konzern mit einer Marge von 4,4 Prozent weniger profitabel als die europäischen Rivalen IAG (13,8 Prozent) und Air France-KLM (5,1 Prozent). Die Kernmarkengruppe Lufthansa Airlines machte sogar Verlust. Deshalb wurde vor gut einem Jahr das Sanierungsprogramm "Turnaround" gestartet, mit mehr als 700 Maßnahmen für niedrigere Kosten und höhere Erlöse.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden