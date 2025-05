Auto-Riese setzt jetzt auf menschliche Roboter

Nach BMW setzt nun auch Hyundai auf humanoide Roboter in der Autoproduktion: In seinem Werk „Metaplant America“ im US-Bundesstaat Georgia will der südkoreanische Hersteller den Atlas-Roboter von Boston Dynamics einsetzen.

Der zweibeinige Roboter soll dort unter anderem schwere Fahrzeugteile transportieren und Türen in Autos einbauen – Tätigkeiten, die bislang von Menschen erledigt wurden. Laut einem Bericht von Nikkei Asia sollen in dem Werk rund 40 Prozent der menschlichen Arbeit durch automatisierte Prozesse ersetzt werden. Neben Atlas ist bereits der Roboterhund „Spot“ auf dem Gelände im Einsatz. Er übernimmt Inspektionsaufgaben in Bereichen, die für Menschen schwer zugänglich sind. Die Automatisierung der Fertigung ist Teil eines größeren Plans: Hyundai will künftig in allen Werken vermehrt mit Robotern arbeiten. Boston Dynamics gehört bereits seit 2021 mehrheitlich zu Hyundai. Der Autobauer hat zehntausende Roboter des US-Herstellers gekauft. Besonders wichtig ist dem Unternehmen der US-Markt – deshalb startet es seine Automatisierungs-Offensive in Nordamerika. Insgesamt plant Hyundai Investitionen in Höhe von rund 21 Milliarden US-Dollar in den USA. Allein sechs Milliarden davon sind für die Automatisierung vorgesehen.