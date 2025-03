Baustart für das Projekt >Helene< in Baden bei Wien

Kollitsch & Soravia bauen exklusive Stadtvillen: Nach erfolgreichem Abschluss der Vorverwertung steht einem Baustart in der Helenenstraße 1 in Baden bei Wien nichts mehr im Wege.

Nachdem das Kundeninteresse bereits im Herbst sehr groß war, konnte Kollitsch & Soravia Anfang 2025 den Vorverkauf für das Villenprojekt „Helene“ erfolgreich abschließen und das „GO“ für den Baustart geben. „Wenig überraschend gibt uns die Bank auch eine gewisse Vorverwertung der Projekte vor. Umso mehr freue ich mich jetzt über den Baubeginn“, erklärt Jasmin Soravia.

Exklusive Stadtvilla mit Pnethouse-Wohnungen.

Wohntraum: 16 elegante Eigentumswohnungen

In der begehrten Helenenstraße 1 in Baden entsteht auf 800 Quadratmetern Wohnnutzfläche ein Wohntraum der Extraklasse! Kollitsch & Soravia errichtet hier zwei exklusive Stadtvillen mit insgesamt 16 luxuriösen Eigentumswohnungen. Ob elegante Maisonetten oder beeindruckende Penthouse-Wohnungen – hier bleibt kein Wohnwunsch unerfüllt! Die Lage? Ein Traum! Zwischen dem beliebten Strandbad und der berühmten Römertherme, direkt am Rande des UNESCO-Weltkulturerbes. Dazu eine atemberaubende Fassade, riesige Freiflächen, die parkähnlich gestaltet werden – ein echtes Juwel! Die Fertigstellung ist weiterhin mit Ende 2026 geplant.

Nachhaltiges NeubauprojektDas gemeinsame Konzept von Kollitsch & Soravia mit der Stadt Baden stellt für das Neubauprojekt die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. So werden die Flächen des ehemaligen Parkplatzes aufgebrochen und das Abbruchmaterial recycelt und somit neue Grünbereiche geschaffen. Die Gebäude werden in hochwertiger Ziegelbauweise errichtet und mit einer effizienten Fernwärmeheizung ausgestattet. www.kollitsch.eu