BFI Wien: Mit Bildungsangeboten neue Impulse holen

Am 20. Februar lädt das BFI Wien zwischen 15:00 und 19:00 Uhr wieder zum Weiterbildungstag in die Firmenzentrale am Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien.

Wer bei der nächsten Bewerbung mit einem professionellen Ersteindruck punkten will, kann sich kostenlos von einer Visagistin und einem Fotografen für ein professionelles Bewerbungsfoto in Szene setzen lassen. Und im kurzweiligen Impulstalk vor Ort können sich die Besucherinnen und Besucher beim Weiterbildungstag am 20. Februar von 15 bis 19 Uhr im BFI Wien wertvolle Tipps holen, wie sie mit einfachen Sparstrategien und cleverem Budget-Management mehr aus ihrem Geld machen.

Darüber hinaus beantworten zahlreiche Experten Fragen zum vielfältigen Bildungsangebot, helfen durch unabhängige Bildungsberatung beim nächsten Karriereschritt oder finden die passende Förderung für das Bildungsvorhaben.

Gebündelte Infos, individuelle InteressenZeitgemäßes Wissen und in der Wirtschaft gefragte Kompetenzen sind klare Wettbewerbsvorteile im Arbeitsleben. Egal ob beim Ein-, Um- oder Aufstieg“, ist Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer BFI Wien, überzeugt. „Unser Weiterbildungstag ist dabei fast wie ‚cheaten‘. Wir bündeln an einem Ort alle Informationen, und zeigen individuell, wo und wie die eigenen Interessen bestmöglich am Weg zum individuellen Traumjob eingesetzt werden können und welche Ausbildung der ideale Wegbereiter dafür sein kann.“Auch für die Kleinsten ist gesorgt: Unter professioneller Betreuung können die Kinder basteln, malen und experimentieren, während die Eltern völlig entspannt im vielfältigen Programm des BFI Wien stöbern.Natürlich darf am Weiterbildungstag des BFI Wien der exklusive Messerabatt nicht fehlen. Alle Besucherinnen und Besucher erhalten einen Rabatt von 200 Euro auf das Aus- und Weiterbildungsangebot des BFI Wien. Der Eintritt ist frei. www.bfi.wien/weiterbildungstag