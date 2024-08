Bikeleasing-Margen-Boost für den Fachhandel

Nach dem Händler-Summit und der 10-Millionen-Prämien-Investition gibt es eine neue Maßnahme des Bikeleasing-Service, die den Fahrrad-Fachhandel unterstützen soll. Mit einem Margen-Boost reagiert der Dienstrad-Leasinganbieter auf die aktuelle Marktsituation und gibt seinen Partnerhändlern erneut Rückenwind.

Abverkauf, Rabatte und sinkende Umsatzzahlen sind die Schlagworte, die die aktuelle Marktsituation des Fahrrad-Fachhandels beschreiben. Die Händler stehen unter Druck. Der Bikeleasing-Service ergreift deswegen eine weitere Maßnahme, um den Fachhandel zu unterstützen. Als Erweiterung des bisherigen Prämienmodells soll der Bikeleasing-Margen-Boost die Abverkaufsrabatte kompensieren und zur Neukundengewinnung führen.

„Für uns ist es selbstverständlich, dass wir auch in herausfordernden Zeiten für unsere Partnerhändler da sind. Deswegen haben wir unser 10-Millionen-Prämienmodell erweitert, um den Fachhandel gezielt zu unterstützen und seine Rentabilität zu steigern. Im Zentrum dieser Anpassung steht ein Margen-Boost, der sicherstellt, dass Händler trotz gewährter Rabatte weiterhin profitabel arbeiten können“, erklärt Jean Schlüter, Head of Retail and Merchandising beim Bikeleasing-Service, die Intention der neuen Maßnahme.

Das Doppel-Prämienmodell des Bikeleasing-Service

Ab dem 1. September zahlt der Bikeleasing-Service seinen Partnerhändlern in Deutschland und Österreich 1.000-Euro-Prämie für jeden neu gewonnen Arbeitgeber mit mindestens fünf Mitarbeitenden. Die Voraussetzung, dass zudem drei Leasingverträge über das Unternehmen abgeschlossen werden müssen, entfällt. Somit ist der Prämienerhalt noch einfacher. Zusätzlich zu der 1000-Euro-Prämie gibt es einen Bikeleasing-Margen-Boost in Höhe von 3 %. Diesen erhält der Händler für jeden Einzelleasingvertrag eines Unternehmens, welches er nach dem 01.01.2022 für den Bikeleasing-Service gewinnen konnte, unabhängig davon, ob der Einzelleasingvertrag beim geworbenen Händler oder einem anderen Partnerhändler abgeschlossen wird. Die Prämie wird anhand des Bruttoverkaufspreises berechnet. Es gibt keine Deckelung und auch keine Untergrenze des Fahrradpreises. „Die genauen Details unserer neuen Prämienzahlung werden wir in den kommenden Tagen an all unsere Partnerhändler kommunizieren“, erläutert Jean Schlüter das weitere Vorgehen.

Neuer Head of Retail und Merchandising beim Bikeleasing-Service

Seit dem 1. Juli 2024 arbeitet Jean Schlüter als Head of Retail and Merchandising beim Bikeleasing-Service. Zu seiner Abteilung gehören die Teams Fachhandelsbetreuung und Inside Sales, mit der neu eingerichteten Fachhandelssupport Hotline und dem E-Commerce Team. Der ehemalige Radprofi hat umfangreiche Erfahrungen im Retail Management und arbeitete in der Vergangenheit erfolgreich an Projekten wie dem Aufbau der Marke Velo de Ville mit. Zuletzt agierte er bei Canyon als Head of Technical Service, wo er erfolgreich das After Sales Geschäft aufgebaut und etabliert hat.

Mit seiner Expertise und seinem Engagement soll er nun die Retail-Strategie des Bikeleasing-Service weiter vorantreiben. Dazu gehört unter anderem die Erweiterung des bestehenden Teams für die Demo-Tage, um zukünftig noch enger mit dem Fachhandel und Firmenkunden zusammenzuarbeiten. „Mein Anspruch ist es, unserem Verständnis als Partner des Fachhandels noch nachhaltiger und umfangreicher Ausdruck zu verleihen. Gemeinsam mit meinen Teams werden wir unsere bisherigen Konzepte auf den Prüfstand stellen und diese kontinuierlich an die Bedürfnisse unserer Partnerhändler anpassen. Dafür legen wir nach wie vor großen Wert auf den Dialog auf Augenhöhe mit dem Fachhandel.“

Über den Bikeleasing-Service

Bereits seit 2015 zählt der Bikeleasing-Service zu den führenden Akteuren im Bereich Dienstrad-Leasing. Als Anbieter überzeugt das Unternehmen im Wettbewerb nicht nur mit dem reinen Dienstrad-Leasing, sondern auch durch ein besonders umfangreiches Service-Paket. Die hausinterne Schadensabteilung und der umfassende Versicherungsschutz setzen Maßstäbe im Bereich Kundenservice.

Dieses Konzept kommt an: Im deutschsprachigen Raum vertrauen mittlerweile mehr als 65.000 Unternehmen mit insgesamt mehr als 3,5 Mio. Mitarbeitern auf die Leistungen des Unternehmens und können sich bei einem beständig wachsenden Netzwerk aus lokalen Bikeleasing-Partnerhändlern und im ausgewählten Onlinehandel ihr persönliches Dienstrad aussuchen.

An den Unternehmensstandorten im südniedersächsischen Uslar, im hessischen Vellmar und im österreichischen Innsbruck sind zurzeit rund 300 Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.

https://bikeleasing.at/