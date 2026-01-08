Alles zu oe24VIP
BILLA sammelte gemeinsam mit Kunden 50.000 Euro für Menschen in Notlagen in Österreich
Lebensmittelhandel

BILLA sammelte gemeinsam mit Kunden 50.000 Euro für Menschen in Notlagen in Österreich

08.01.26, 17:33
Großes Engagement zur Weihnachtszeit: Im Rahmen der Spendenaktion „Eine Spende, die satt macht“ sammelten Billa und seine Kundinnen und Kunden 50.000 Euro. Die Spendensumme kommt armutsbetroffenen Menschen in Österreich zugute.

Soziale Verantwortung ist bei BILLA das ganze Jahr über ein zentrales Thema, besonders jedoch in der Weihnachtszeit. Mit der Spendenaktion „Eine Spende, die satt macht“, umgesetzt gemeinsam mit der TEam Österreich Tafel des Österreichischen Roten Kreuzes und Hitradio Ö3, setzt der Lebensmittelhändler ein starkes Zeichen der Solidarität.

Spendenaktion „Eine Spende, die satt macht“ 
Bis zum 31. Dezember 2025 konnten Kund:innen in allen Billa und Billa Plus Märkten sowie bei den Billa Kaufleuten direkt an der Kassa oder bequem per QR-Code spenden. Erstmals wurde der aktuelle Spendenstand tagesaktuell in Form von „heißen Suppentellern“ auf Screens und Stelen in den Märkten visualisiert.

50.000 Euro für Grundnahrungsmittel und Hygieneprodukte 
Dank des großen Engagements der Kunden sowie eines zusätzlichen Beitrags von 5.000 Euro durch Billa selbst kam eine Gesamtspendensumme von 50.000 Euro zusammen. Diese Mittel werden in Grundnahrungsmittel und Hygieneprodukte umgewandelt und über die Ausgabestellen der Team Österreich Tafel direkt an Menschen in akuten Notlagen in Österreich weitergegeben. „Für Billa ist es eine Selbstverständlichkeit, soziale Verantwortung zu übernehmen“, betont Robert Nagele, Vorstand von Billa. „Mit unseren Initiativen helfen wir schnell und unbürokratisch dort, wo Unterstützung dringend gebraucht wird. Mein besonderer Dank gilt unseren Kunden – ohne sie wäre dieses umfangreiche Engagement nicht möglich.“

Wachsende Armut in Österreich stellt Hilfsorganisationen vor Herausforderungen Auch das Österreichische Rote Kreuz sieht die Aktion als wichtigen Beitrag. „Die Zahl der Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, steigt stetig. Während wir 2010 rund 600.000 Abholungen bei der Team Österreich Tafel verzeichneten, sind es heute bereits 1,1 Millionen“, erklärt Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. Spendenaktionen wie „Eine Spende, die satt macht“ seien daher essenziell, um armutsbetroffene Menschen in Österreich weiterhin versorgen zu können. „Jeder Mensch kann in eine Notlage geraten – umso wichtiger ist es, dass wir füreinander da sind“, so Opriesnig.

