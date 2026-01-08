Doppelmayr baut längste Stadt-Seilbahn der Welt

Der Vorarlberger Seilbahnbauer Doppelmayr wird in Mexiko City eigenen Angaben zufolge die längste urbane Seilbahn der Welt realisieren.

Die "Cablebús Línea 5" soll 15,2 Kilometer lang werden und zwölf Stationen umfassen, informierte Doppelmayr am Donnerstag. Die Gesamtinvestition in das Projekt mit dem Eröffnungstermin 2028 beträgt etwa 7,9 Milliarden mexikanische Pesos (rund 372 Millionen Euro). Wie viel davon Doppelmayr bekommt, blieb unbekannt.

Doppelmayr hat in den vergangenen Jahren in Mexiko City bereits mehrere Großprojekte umgesetzt, darunter die Cablebús-Linien 1 (mit einer Länge von über neun Kilometern) und 3. Die Cablebús Línea 5 wird die Stadtteile Álvaro Obregón, Magdalena Contreras und Benito Juárez miteinander verbinden, pro Stunde und Richtung können in den 642 Kabinen bis zu 3.000 Fahrgäste befördert werden. Damit würden die aktuellen Reisezeiten halbiert, wurde betont.

Mexiko Vorreiter

Laut Doppelmayr entsteht in Mexiko derzeit die weltweit umfangreichste urbane Seilbahnstruktur. In Uruapan im Bundesstaat Michoacán befindet sich nämlich eine weitere Seilbahn des Vorarlberger Unternehmens im Bau. Künftig wird die Gesamtlänge der städtischen Seilbahnen in Mexiko mehr als 50 Kilometer umfassen, die täglich von über 350.000 Fahrgästen genutzt werden.