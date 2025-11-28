Börse knackt neuen Rekord-Wert

ATX schließt mit neuen Rekorden für Verlaufs- und Schlusskurs

Die Wiener Börse hat am Freitag ihre Rekordfahrt fortgesetzt.

Rekordwert für den Schlusskurs

Nachdem der ATX am Mittwoch bereits den Rekordwert für den Schlusskurs vom 9. Juli 2007 geknackt hatte, wurde nun der auch vor 18 Jahren erzielte Rekord für den höchsten Wert im Handelsverlauf übertroffen. Knapp vor Handelsende stieg der ATX auf ein neues historisches Verlaufshoch von 5.012,19 Punkten.

Der ATX beendete den Tag schließlich mit einem Plus von 0,53 Prozent und einem Schlussrekord von 5.009,77 Punkten.

Nur wenig Bewegung

An anderen Börsen in Europa gab es zum Wochenschluss nur wenig Bewegung. Neben den weitgehend ausgebliebenen Nachrichten zu österreichischen Unternehmen und fehlenden Impulsen am "Black Friday" in den USA sorgten auch die veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone nur für leichte Zugewinne.