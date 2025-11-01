Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.250 aktien up +1.1% Andritz AG 65.60 aktien down -0.91% BAWAG Group AG 111.90 aktien up +2.75% CA Immobilien Anlagen AG 24.120 aktien down -0.82% CPI Europe AG 16.910 aktien down -1.23% DO & CO Aktiengesellschaft 207.00 aktien down -1.19% EVN AG 25.300 aktien up +0.4% Erste Group Bank AG 89.75 aktien up +5.53% Lenzing AG 25.950 aktien up +0.97% OMV AG 47.460 aktien equal +0% Oesterreichische Post AG 30.000 aktien up +0.17% PORR AG 27.550 aktien down -1.25% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.340 aktien up +2.73% SBO AG 28.750 aktien down -1.71% STRABAG SE 67.90 aktien down -2.02% UNIQA Insurance Group AG 12.740 aktien down -0.93% VERBUND AG Kat. A 66.95 aktien down -1.03% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.500 aktien down -1% Wienerberger AG 25.740 aktien down -0.77% voestalpine AG 30.880 aktien down -0.77%
  1. oe24.at
  2. Business
digitaler Euro
© Getty

Alle Details

Der digitale Euro kommt: Wird unser Bargeld jetzt abgeschafft?

01.11.25, 15:01
Teilen

Ab 2029 soll der digitale Euro kommen – Geld direkt von der EZB, das auf dem Handy oder Computer liegt. Doch was bringt das neue Zahlungssystem wirklich? 

Die Europäische Zentralbank (EZB) macht Tempo: Ab 2029 soll es den digitalen Euro geben. Damit kommt erstmals Geld direkt von der EZB – gespeichert auf dem Handy oder Computer. Viele fragen sich: Wozu braucht man das überhaupt?

Ergänzung zum Bargeld

Der digitale Euro soll kein neues Geld, sondern eine digitale Ergänzung zum Bargeld sein. Er hat denselben Wert wie ein Euro-Schein und wird direkt von der EZB ausgegeben, nicht von Banken oder Konzernen. Bezahlen könnte man damit über eine App – ähnlich wie beim Online-Banking.

Warum die EZB den Druck erhöht

Immer weniger Menschen zahlen mit Bargeld. Karte und Smartphone sind längst Alltag – doch viele dieser Systeme hängen an US-Anbietern wie Apple, Google, Mastercard oder Visa. Das will die EZB ändern.

„Das ist nicht nur ein technisches Projekt, sondern eine gemeinsame Anstrengung, um das europäische Währungssystem zukunftsfest zu machen“, erklärte Piero Cipollone, Mitglied des EZB-Direktoriums.

DigitalerEuro
© OeNB

Bargeld bleibt – vorerst

Kritiker warnen, der digitale Euro könnte das Bargeld verdrängen. Die EZB und EU-Kommission betonen jedoch, dass der digitale Euro zum gesetzlichen Zahlungsmittel werden soll, ohne Bargeld zu ersetzen.

Ein wichtiges Thema bleibt der Datenschutz: Digitale Zahlungen können nachverfolgt werden. Zwar betont die EZB, sie wolle „Privatsphäre so weit wie möglich schützen“, absolute Anonymität wie beim Bargeld wird es aber nicht geben.

Was sich im Alltag ändert

Mit dem digitalen Euro sollen Verbraucher künftig im Supermarkt, Restaurant oder Zug direkt mit ihrem EZB-Konto bezahlen können – sicher und staatlich garantiert. Eine Karte wäre nicht mehr nötig.

Geplant ist aber eine Obergrenze pro Person, um Abhebungen von Geschäftsbanken zu vermeiden. Derzeit wird über Limits von 3000 bis 5000 Euro diskutiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden