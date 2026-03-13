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Machtwechsel

Deutscher Autobauer wieder Nummer eins in China

13.03.26, 15:08
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Überraschende Wende auf dem größten Automarkt der Welt: Volkswagen hat sich in China wieder an die Spitze gesetzt. Der deutsche Konzern überholte den bisherigen Spitzenreiter BYD, der zuletzt Marktanteile verlor. 

Der Autobauer Volkswagen hat in den ersten beiden Monaten des Jahres 2026 die Marktführerschaft in China zurückerobert. Damit löste der deutsche Konzern den E-Auto-Hersteller BYD ab, der zuletzt Marktanteile einbüßte. Ein Grund dafür sind unter anderem sinkende staatliche Subventionen für umweltfreundlichere Fahrzeuge.

Enge Konkurrenz auf dem chinesischen Markt

Nach Daten des chinesischen Pkw-Verbandes halten die chinesischen Joint Ventures von Volkswagen mit FAW Group und SAIC Motor gemeinsam einen Marktanteil von 13,9 Prozent. Dicht dahinter folgt der chinesische Hersteller Geely mit 13,8 Prozent Marktanteil.

Toyota ebenfalls vor BYD

Auch der japanische Autobauer Toyota liegt mittlerweile vor BYD. Die Joint Ventures von Toyota mit GAC Group und der FAW Group kommen zusammen auf 7,8 Prozent Marktanteil. Erst danach folgt BYD mit 7,1 Prozent.

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