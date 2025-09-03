Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 18.980 aktien down -0.94% Andritz AG 59.45 aktien up +0.68% BAWAG Group AG 111.10 aktien up +0.54% CA Immobilien Anlagen AG 22.420 aktien down -0.53% CPI Europe AG 18.410 aktien up +0.88% DO & CO Aktiengesellschaft 223.00 aktien down -0.67% EVN AG 22.950 aktien up +0.66% Erste Group Bank AG 81.60 aktien equal +0% Lenzing AG 26.350 aktien up +0.96% Mayr-Melnhof Karton AG 79.30 aktien up +0.38% OMV AG 46.500 aktien down -1.06% Oesterreichische Post AG 28.800 aktien down -0.35% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.360 aktien up +2.87% SBO AG 26.400 aktien down -1.12% Telekom Austria AG 9.450 aktien down -1.46% UNIQA Insurance Group AG 12.140 aktien down -1.46% VERBUND AG Kat. A 60.60 aktien up +0.33% VIENNA INSURANCE GROUP AG 43.800 aktien down -0.23% Wienerberger AG 29.260 aktien down -0.27% voestalpine AG 28.040 aktien down -0.14%
  1. oe24.at
  2. Business
Deutscher Sportwagenbauer Porsche fliegt aus dem Dax

Aktie fällt massiv

Deutscher Sportwagenbauer Porsche fliegt aus dem Dax

03.09.25, 22:20
Teilen

Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche AG muss den deutschen Leitindex Dax knapp drei Jahre nach seinem Börsengang verlassen.  

Das teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Mittwochabend mit. Daneben scheidet auch der Laborausrüster Sartorius aus dem Index der 40 wichtigsten Börsenwerte aus, dem er seit vier Jahren angehört. Für die beiden Werte rücken der Anlagenbauer GEA und der Betreiber des Immobilienportals "Immoscout24", Scout24, nach.

Für beide ist es der erste Dax-Aufstieg überhaupt. Wirksam werden die Änderungen zum 22. September.

Während sich der Abstieg von Sartorius und der Aufstieg von GEA seit einigen Wochen abgezeichnet hatte, durfte die Porsche AG bis zum letzten Börsentag im August darauf hoffen, doch noch im Dax zu bleiben. Analysten hatten die Chance im Vorfeld auf 50:50 geschätzt.

Porsche-Aktie büßte fast die Hälfte ihres Wertes ein

Doch die Porsche-Aktie hat im Vergleich zum Ausgabepreis vom September 2022 fast die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Auch die Porsche SE, der von den Familien Porsche und Piech beherrschte Großaktionär von Volkswagen und dessen Sportwagen-Tochter Porsche AG, galt lange als Abstiegskandidat, die Aktie berappelte sich aber im Schlussspurt noch.

Es sind die ersten Änderungen im Dax in diesem Jahr. Ende Dezember war der Kunststoffkonzern Covestro nach seiner Übernahme durch den Ölkonzern Adnoc aus dem Index geflogen und durch Fresenius Medical Care ersetzt worden. Der letzte reguläre Dax-Neuling war vor rund zweieinhalb Jahren der Rüstungskonzern Rheinmetall.

Auch im MDax und SDax kommt es zu Änderungen. Neu im Nebenwerteindex MDax ist neben den Absteigern Porsche AG und Sartorius auch der Hamburger Brillenfilialist Fielmann, der zum 22. September das ebenfalls aus der Hansestadt stammende Biotech-Unternehmen Evotec ersetzt. Evotec steigt in den Kleinwerteindex SDax ab, in den zugleich der erst im Juli ausgeschiedene Internet- und Mobilfunkanbieter 1&1 zurückkehrt. Für 1&1 weichen muss der Kohlefaser-Spezialist SGL Carbon.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden