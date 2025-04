Diese Geschäfte haben am 1. Mai offen

Der 1. Mai ist in Österreich ein gesetzlicher Feiertag. Die meisten Geschäfte bleiben daher geschlossen. Aber es gibt Ausnahmen.

Am 1. Mai bleibt in Österreich der Handel Großteils still. Aber es Möglichkeiten für einen "Notfalleinkauf" - denn es gibt Ausnahmen. In ganz Österreich gibt es vereinzelt Supermärkte, Bäckereien, Drogerien etc., die für einen dringend benötigten Einkauf offen haben.

So haben etwa Supermarkt-Filialen an stark frequentierten Standorten wie Bahnhöfen, Flughäfen, Kliniken oder in touristischen Regionen auch am 1. Mai geöffnet.

Diese Supermärkte haben am 1. Mai offen

Billa und Spar betreiben Filialen an stark frequentierten Orten, die auch am Feiertag offen haben. Hier eine Auswahl:

Wien:

Billa am Praterstern

Billa im Herrnhuterhaus (Neuer Markt)

Billa am Franz-Josefs-Bahnhof

Billa am Vienna Airport in Schwechat

Spar im AKH

Interspar Pronto in Wien Mitte und am Hauptbahnhof

Steiermark:

Spar in Graz: Hauptbahnhof, Puchstraße, Flughafen

Spar in Leoben (Bahnhof)

Spar in Großpesendorf

Oberösterreich:

Spar am Linzer Hauptbahnhof

Spar in Grieskirchen

Salzburg:

Spar am Hauptbahnhof und dir Standorte in der Kaigasse, Griesgasse, beim Mozart-Geburtshaus und in Maria Schmolln

Kärnten:

Billa am Klagenfurter Hauptbahnhof

Tirol:

Spar am Klinikareal Innsbruck (Anichstraße 35)

Die Öffnungszeiten variieren je nach Standort. Sie sind auf den Webseiten der Supermarktketten abrufbar.

Tankstellen-Shops, Bäckereien und Automaten-Shops

Tankstellen-Shops von Billa und Spar wie "Billa stop & shop" oder "Spar express" sind täglich geöffnet und bieten ein Grundsortiment an Lebensmitteln, Snacks und Hygieneartikeln – ideal für Einkäufe außerhalb der üblichen Öffnungszeiten.

Auch viele Bäckereien, besonders an Verkehrsknotenpunkten oder in touristischen Gegenden, haben an Feiertagen offen und verkaufen frisches Gebäck. Ergänzt wird das Angebot durch Automaten-Shops wie "Wiener Späti" oder "Primo", die rund um die Uhr Snacks, Getränke und Haushaltsartikel bereitstellen – besonders praktisch für spontane Besorgungen.