Eurospar in der Vorgartenstraße in Wien 2 nach Umbau neu eröffnet

Moderner, kundenfreundlicher und mit noch mehr Frische: Die Filiale in Wien Leopoldstadt setzt neue Standards.

Der Eurospar-Markt in der Vorgartenstraße im 2. Wiener Gemeindebezirk hat nach einer umfassenden Modernisierung wieder geöffnet. Auf 1.400 m² Verkaufsfläche erwartet Kund:innen ein Sortiment von rund 10.000 Artikeln. Dank des zeitgemäßen Ladenbaus, verbesserter Produktpräsentation und kostenloser Parkmöglichkeiten in der hauseigenen Garage wird der Einkauf zum entspannten Erlebnis.

Der EUROSPAR-Markt in der Vorgartenstraße besticht durch einen top-modernen Außenauftritt, innovatives Ladendesign und eine große Auswahl an Produkten. © Spar/Brunnbauer

Zeitgemäßer Ladenbau und Marktplatz-Atmosphäre

Besonders die Feinkost-, Obst- und Gemüseabteilungen überzeugen nach dem Umbau durch ein modernes Design mit Marktplatzcharakter. Regionales aus der Umgebung ergänzt internationale Produkte. „Im Feinkostbereich finden sich Design-Elemente, die es so bei keinem anderen Spar-Standort in Wien gibt. Auch die Sortimente wurden neu angeordnet, um Wege im Markt noch praktischer zu gestalten“, erklärt Alois Huber, Spar-Geschäftsführer für Wien, Niederösterreich und nördliches Burgenland.

Frische steht klar im Vordergrund: Überzeugen können sich die Kundinnen und Kunden davon bei Brot und Gebäck, den zahlreichen Feinkostschmankerl sowie dem umfangreichen Obst- und Gemüseangebot. © Spar/ Brunnbauer

Top Sortiment und bequemes Einkaufen

Neben Delikatessen und täglichen Lebensmitteln bietet die Filiale ein urbanes Angebot an Enjoy-Produkten, Coffee-to-go und Sushi. Besonders die Feinkost-, Obst- und Gemüseabteilungen überzeugen durch Marktplatz-Atmosphäre. Regionales ergänzt internationale Produkte, und großzügige Freiflächen schaffen ein angenehmes Einkaufserlebnis. Das moderne Konzept vereint Nachhaltigkeit, smarte Technik und Kundenorientierung – ein Vorzeigeprojekt für den urbanen Handel. Für Kundenkomfort sorgt die Tiefgarage: Bis zu 90 Minuten parken Kunden kostenlos, ohne Zufahrtsschranken oder Parkticket – ideal für einen stressfreien Einkauf.

Nachhaltigkeit und Effizienz im FokusFür Heizung und Kühlung setzt der Markt auf eine Luftwärmepumpe sowie eine Wärmerückgewinnungsanlage, die Abwärme der Kühlgeräte nutzt. Elektronische Regaletiketten reduzieren den Papierverbrauch und den Aufwand für Preisauszeichnungen, wodurch das 40-köpfige Team mehr Zeit für Beratung und Service hat.