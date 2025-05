Experten kritisieren: Spritpreise weiter zu hoch

Trotz günstiger Rohölpreise sind die aktuellen Preise ähnlich hoch wie im September 2024, obwohl damals der Ölpreis deutlich höher lag.

Zwar sind die Spritpreise in Österreich im Vergleich zum Vormonat gesunken – Diesel kostet aktuell 1,475 €, Super 1,489 € und der Mai ist bislang der günstigste Tankmonat des Jahres. Dennoch kritisiert der ÖAMTC, dass die Senkungen hinter den Erwartungen zurückbleiben: Trotz günstiger Rohölpreise seien die aktuellen Preise ähnlich hoch wie im September 2024, obwohl damals der Ölpreis deutlich höher lag. Auch das Institut für Höhere Studien (IHS) bemängelt, dass die gesunkenen Ölpreise nur unzureichend an Konsumenten weitergegeben werden, schreibt der ÖAMTC in einer Aussendung.

Stärkere Preisrückgänge international

Im internationalen Vergleich zeigen sich deutlich stärkere Preisrückgänge: In Italien sanken die Preise von April auf Mai um 4,4 (Super) bzw. 4,7 Cent (Diesel), in Slowenien um 6 bzw. 7,5 Cent, in Kroatien sogar um fast 7,5 Cent. Urlauber sollten deshalb gut planen: In Italien ist Tanken teurer als in Österreich, in Slowenien günstiger – besonders abseits der Autobahnen. In Kroatien ist Tanken aktuell am billigsten (Super 1,41 €, Diesel 1,28 €).

Auch innerhalb Österreichs gibt es Unterschiede: Tirol ist am teuersten, Steiermark und Oberösterreich am günstigsten. Der ÖAMTC rät, vor Urlaubsfahrten regionale Preise zu vergleichen – etwa über den ÖAMTC-Routenplaner.