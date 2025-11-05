Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.700 aktien down -3.65% Andritz AG 64.15 aktien up +0.47% BAWAG Group AG 113.50 aktien down -0.09% CA Immobilien Anlagen AG 24.100 aktien up +0.75% CPI Europe AG 16.350 aktien down -0.18% DO & CO Aktiengesellschaft 207.50 aktien up +0.24% EVN AG 26.450 aktien up +1.73% Erste Group Bank AG 89.30 aktien down -0.45% Lenzing AG 25.000 aktien up +0.2% OMV AG 47.400 aktien up +0.25% Oesterreichische Post AG 29.950 aktien down -0.5% PORR AG 26.600 aktien down -0.75% Raiffeisen Bank Internat. AG 31.200 aktien up +0.19% SBO AG 28.600 aktien up +0.18% STRABAG SE 67.60 aktien down -1.6% UNIQA Insurance Group AG 12.680 aktien up +0.63% VERBUND AG Kat. A 67.90 aktien down -1.59% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.250 aktien down -0.9% Wienerberger AG 25.500 aktien up +1.03% voestalpine AG 30.340 aktien up +0.07%
  1. oe24.at
  2. Business
Christoph Badelt
© APA/GEORG HOCHMUTH

Budgetausblick

Fiskalrat warnt: DIESES Ziel wird klar verfehlt

05.11.25, 10:00
Teilen

Fiskalrat sieht Budget bis 2026 auf Kurs, langfristig aber nicht  

Die Budgetziele der Regierung für das heurige und das kommende Jahr sind aus Sicht des Fiskalrats weiter realistisch. Laut einer am Mittwoch präsentierten Schnellschätzung geht der Fiskalrat 2025 von einem Budgetdefizit von 4,4 Prozent des BIP aus, für 2026 werden 4,2 Prozent erwartet. Bestätigt werden damit die Prognosen des Finanzministeriums von 4,5 bzw. 4,2 Prozent. Um die Ausgabendynamik langfristig in den Griff zu bekommen, drängt der Fiskalrat auf Strukturreformen.

Zwar würden die Konsolidierungsmaßnahmen der Regierung kurzfristig die Finanzierungslücke senken, die Ausgabendynamik bleibe aber weitgehend unverändert, kritisierte der Fiskalrat in seinem Budgetausblick. Das Ziel einer Stabilisierung der Schuldenquote werde klar verfehlt, denn dafür wären Defizite unter 2,7 Prozent des BIP nötig. Die Staatsschuldenquote steigt wegen der hohen Primärdefizite und den steigenden Zinsausgaben von 79,9 Prozent des BIP im Vorjahr laut Prognose heuer auf 81,7 und bis 2026 auf 83,3 Prozent des BIP. Das Wirtschaftswachstum sei zu schwach, um diesen Trend zu stoppen, so der Fiskalrat.

Einsparungsziel für 2026 ohne weitere Maßnahmen erreichbar

Gegenüber seiner Frühjahrsprognose (4,3 bzw. 4,1) hat sich die Erwartung des Fiskalrats für das laufende und das kommende Jahr leicht verschlechtert. Zwar erhöhten die verbesserten Wirtschaftsprognosen die prognostizierten Staatseinnahmen um 0,3 Prozent des BIP, diese können die wachsenden Staatsausgaben aber nur teilweise kompensieren. Das von der Regierung angepeilte Konsolidierungsvolumen von 6,3 Mrd. Euro heuer dürfte laut Fiskalrat um rund 700 Mio. Euro unterschritten werden. Dagegen sei das Einsparungsziel von 8,7 Mrd. Euro im kommenden Jahr bereits mit den umgesetzten Maßnahmen erreichbar, obwohl einige der vorgesehenen Maßnahmen wie die Fördertaskforce oder das Betrugsbekämpfungspaket noch nicht ausreichend konkretisiert seien. Grund dafür sind vor allem die neuverhandelten Beamtengehälter - vorausgesetzt, dass diese von Bundesländern und Gemeinden übernommen werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden